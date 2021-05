Ouverture du pôle de vaccination en entreprise : « Airbus & partenaires @Mirabel »

Airbus tient à remercier le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides ainsi que l'ensemble des partenaires pour leur collaboration à la mise en place de ce pôle de vaccination en entreprise qui permettra d'augmenter la capacité de vaccination sur le territoire des Laurentides et au Québec. Nous souhaitons également souligner l'apport incroyable du Biron Groupe Santé dans cette initiative.

« Je salue cette initiative qui est le fruit de plusieurs partenaires de la région des Laurentides. Notre région participe de façon concrète et efficace à l'effort collectif qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de vaccination et de finalement de sortir de la crise COVID. Je remercie tous les partenaires et tout particulièrement l'entreprise Airbus, un employeur important de notre région et un citoyen corporatif exemplaire », a indiqué Nadine Girault.

« Nous voulons participer à cette activité cruciale qui permettra un retour à la vie normale dans un avenir rapproché, » a déclaré le PDG d'Airbus Canada, Philippe Balducchi. « Nous souhaitons voir le plus de gens possible se faire vacciner ici à Mirabel, et également partout au Québec.».

Les secteurs de l'aviation et de l'aéronautique ont été durement touchés par les répercussions de la pandémie depuis plus d'un an. Pour Airbus Canada et ses partenaires, tous situés près de l'aéroport de Mirabel, il était naturel d'offrir une solution pour contribuer à protéger la santé de leurs employés, leurs familles ainsi que la population et par le fait même, de collaborer à la reprise du secteur.

Le pôle de vaccination entreprise Airbus & partenaires @Mirabel accueillera les travailleurs, leurs familles et la population de la région pour une durée d'environ 90 jours, en fonction des besoins de la santé publique locale. Cette initiative n'aurait pu voir le jour sans l'apport des entreprises et groupes suivants :

Cargojet

DRAKKAR Aéronautique et Transport terrestre

FedEx Express Canada

Groupe Robert

L3Harris

Mecachrome Canada

MI-GSO|PCUBED

Pratt & Whitney Canada

STELIA Aéronautique Canada Inc.

STELIA Aéronautique St-Laurent Inc.

Airbus au Canada

Présent dans plusieurs provinces canadiennes, Airbus compte environ 3 800 employés à travers le pays et génère plus de 22 000 emplois indirects dans le secteur aéronautique via diverses collaborations. Airbus travaille avec environ 660 fournisseurs dans neuf provinces. Toutes les divisions d'Airbus sont présentes au Canada : avions commerciaux à Mirabel, QC, hélicoptères à Fort Érié, ON, et Défense et Espace à Ottawa, ON. Les filiales détenues à 100% par Airbus, STELIA Aerospace et NAVBLUE, ont également des établissements dans le pays.

