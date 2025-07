TORONTO, le 18 juillet 2025 /CNW/ - L'honorable Julie Dabrusin, ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto-Danforth, Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure, Amarjot Sandhu, adjoint parlementaire au ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, et la conseillère Paula Fletcher (Toronto-Danforth), ont accueilli aujourd'hui des centaines de visiteurs sur la nouvelle île de Toronto, Ookwemin Minising, pour célébrer l'ouverture du parc Biidaasige, l'attraction phare de l'île. Cet événement a marqué le début d'une fin de semaine remplie d'exploration et de célébration, alors que les gens de tous âges sont invités à découvrir la rivière Don nouvellement transformée et le parc Biidaasige. Pour en savoir plus sur ce parc et les activités communautaires, visitez le site Web de la Ville : toronto.ca/BiidaasigePark (site en anglais seulement).

DE GAUCHE À DROITE : Amarjot Sandhu, AP du ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; Maggie Chi, députée; George Zegarac, chef de la direction de Waterfront Toronto (WT); Laura Solano, associée, MVVA; Kevin Sullivan, président du conseil d'administration de WT; Ogiima Kwe, cheffe Claire Sault, PNMC; Ausma Malik, mairesse adjointe; Jennifer McKelvie, SP, ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure; Julie Dabrusin, ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique; Leslie Church, députée; Olivia Chow, mairesse; Rob Oliphant, député; Paula Fletcher, conseillère; Dianne Saxe, conseillère; Julie Dzerowicz, députée. (Groupe CNW/Waterfront Toronto)

Cet aménagement représente une réalisation historique issue d'un investissement trigouvernemental de 1,4 milliard de dollars visant la protection contre les inondations et la revitalisation du secteur riverain, dont plus de 465 millions de dollars provenaient du gouvernement du Canada, plus de 471 millions de dollars du gouvernement de l'Ontario et plus de 471 millions de dollars de la Ville de Toronto.

Cette île, la rivière Don renaturalisée et le parc s'ajoutent à la foule de destinations riveraines rendues possibles par 20 ans d'investissement trigouvernemental dans le renouvellement du secteur riverain de Toronto. Ils offrent des zones immersives et aventureuses à explorer, rejoignant les ponts rouges, jaunes et orange déjà emblématiques qui font de la nouvelle île une destination incontournable.

Cette toute nouvelle île et cette future communauté riveraine offriront aux visiteurs de la Ville, de la région et du monde entier une nouvelle méthode inégalée de découvrir le secteur riverain de Toronto.

Prochaine étape : Nouveaux logements et nouvelles destinations

Un investissement trigouvernemental de 1,4 milliard de dollars a permis la protection contre les inondations et la naturalisation nécessaires à l'exploitation des terrains portuaires aux fins de revitalisation et de développement. En construisant une nouvelle embouchure naturalisée pour la rivière Don, on a ouvert un espace essentiel pour de futurs quartiers à usage mixte sur Ookwemin Minising. Alors que la protection contre les inondations achève, la nouvelle île est prête pour son lancement.

En janvier 2025, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Toronto ont convenu de verser 975 millions de dollars supplémentaires (325 millions de dollars chacun dans le cadre du modèle trigouvernemental), pour accélérer le développement de nouveaux logements et de nouvelles destinations sur Ookwemin Minising et le secteur riverain de Quayside.

À la fin des travaux de construction, on estime que Ookwemin Minising abritera plus de 15 000 résidents, près de 3 000 emplois et 15 acres de parcs supplémentaires à mettre en valeur au cours de phases ultérieures. L'île offre également de nouveaux endroits passionnants à explorer et à découvrir, tous entourés d'eau et d'espaces verts verdoyants.

À propos du tout nouveau parc de la Ville de Toronto

Le parc Biidaasige (prononcé « bee-daw-sih-geh » et signifiant « la lumière du soleil qui brille vers nous » en Anishinaabemowin/Ojibwemowin) est un vaste espace vert qui borde la nouvelle embouchure de la rivière Don. Il s'agit du plus grand parc à ouvrir à Toronto en une génération et du premier espace public à ouvrir sur Ookwemin Minising. Le parc a été construit dans le cadre d'une approche novatrice en matière de protection contre les inondations. Grâce à un investissement trigouvernemental, le projet de protection des terrains portuaires contre les inondations protège 174 hectares de terres portuaires et du secteur riverain est contre les inondations.

Le parc ouvre ses portes en deux étapes. Environ 50 acres ou 20 hectares de parcs ont ouvert leurs portes aujourd'hui, et 10 acres ou 4 hectares supplémentaires devraient ouvrir en 2026, en plus du sentier artistique Lassonde, une première en son genre au Canada.

Les visiteurs du parc Biidaasige découvriront une gamme de caractéristiques conçues pour tous les âges et tous les centres d'intérêt. Parmi les faits saillants de l'ouverture de 2025, mentionnons des aires de pique-nique, un terrain de jeu dynamique mettant en vedette des sculptures d'animaux plus grandes que nature représentant les dodems Anishinaabe, Ongwehonwe et Huron, les premières tyroliennes de Toronto et des jeux aquatiques récréatifs, nommés le « Badlands Scramble ». Le parc abrite également des sentiers récréatifs et des pistes cyclables, y compris des descentes par paliers jusqu'à la rivière pour la pêche et l'observation d'oiseaux, des emplacements pour les embarcations non motorisées et la zone humide Don Greenway pour l'observation d'oiseaux. Deux parcs canins et un accès à l'eau parsemé de galets pour les embarcations rehaussent davantage l'expérience des visiteurs.

Faits saillants au sujet du parc Biidaasige :

Plus de 50 acres ou 20 hectares de parc et 10 acres ou 4 hectares supplémentaires qui ouvriront en 2026;

Aires de pique-nique, terrain de jeu avec tyrolienne, jeux aquatiques Badlands Scramble, deux parcs canins et un accès à l'eau parsemé de galets pour mettre des embarcations personnelles non motorisées à l'eau;

Plus de 5 000 arbres, plus de 77 000 arbustes et plus de deux millions de plantes herbacées;

Des sentiers et des installations accessibles.

Faits saillants au sujet d'Ookwemin Minising :

Une nouvelle île où la rivière Don rencontre le lac, zone formée d'une vallée de rivière nouvellement créée qui intègre des caractéristiques de protection contre les inondations qui se fondent dans un paysage naturel.

Nommée Ookwemin Minising (prononcé « oh-kway-min min-nih-sing », ce qui signifie « lieu des cerisiers noirs »).

98 acres/39 hectares de superficie, futur domicile de plus de 15 000 résidents grâce à au moins 9 000 logements et près de 3 000 emplois.

Il est prévu que cette nouvelle communauté fera progresser les pratiques exemplaires de développement durable au Canada .

Faits saillants au sujet de la prochaine étape de revitalisation du secteur riverain :

Ultimement, le secteur riverain de l'est de Toronto sera le domicile de 100 000 personnes.

Lors des prochaines étapes, on accélérera la création de plus de 14 000 nouveaux logements sur des terres publiques et privées à Ookwemin Minising et à Quayside, y compris des logements locatifs abordables.

Ensemble, l'aménagement d'Ookwemin Minising et de Quayside devrait créer environ 100 000 emplois spécialisés et ajouter 13,2 milliards de dollars à l'économie.

Citations :

« Le parc Biidaasige est un excellent exemple de ce que nous pouvons construire en collaborant. C'est plus qu'un parc que nous avons créé, nous avons en fait transformé le secteur riverain de Toronto, nous avons assuré une protection essentielle contre les inondations pour les résidents et nous avons jeté les bases de futurs logements et espaces publics pour la collectivité. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui transforment nos villes et renforcent les collectivités pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le parc Biidaasige est le résultat d'un partenariat éloquent entre les trois ordres de gouvernement; un partenariat qui bâtit pour l'avenir, qui protège l'environnement et qui façonne des collectivités fortes. Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui transforment nos villes et créent des espaces pour les générations à venir. »

- Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

« Avec l'achèvement du parc Biidaasige, nous franchissons une étape incroyable dans notre plan visant à accélérer le développement d'une nouvelle communauté à usage mixte qui permettra la construction de 14 000 nouvelles maisons, soutiendra 100 000 emplois spécialisés et ajoutera 13,2 milliards de dollars à l'économie. Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement donne suite à son plan de plus de 200 milliards de dollars visant à protéger l'Ontario en construisant l'infrastructure dont notre province a besoin pour maintenir les travailleurs au travail, soutenir le secteur du tourisme et stimuler la croissance économique. »

- Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Aujourd'hui est un jour historique pour les Torontois et les Torontoises avec l'ouverture du parc Biidaasige, le plus grand parc en une génération et un magnifique espace le long du secteur riverain de l'est de la Ville. Le projet fait partie de la revitalisation du secteur riverain de Toronto à Ookwemin Minising, qui crée une ville au sein d'une ville avec 14 000 nouvelles maisons. Grâce à notre partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial et nos partenaires autochtones, nous avons avancé 2,4 milliards de dollars pour soutenir cette nouvelle communauté et faire progresser le maintien des lieux autochtones à Toronto. L'ouverture aujourd'hui d'un nouveau parc et d'une nouvelle rivière représente une première étape importante. »

- Olivia Chow, mairesse

« Aujourd'hui, nous avons célébré l'ouverture partielle du parc Biidaasige dans les terrains portuaires. Des aînés autochtones, des fournisseurs de connaissances et des locuteurs de la langue ont fourni à la Ville le nom « Parc Biidaasige », qui se traduit par « la lumière du soleil qui brille vers nous ». En honorant la relation entre la terre, l'eau et la lumière du soleil, le nom du nouveau parc reflète l'espoir et la possibilité de réconciliation.

Je suis très reconnaissante d'accepter ce don d'un nouveau nom de la part du Elders Knowledge Circle et je suis heureuse que notre nouveau parc riverain représente une grande étape de la longue route de la réconciliation. »

- Paula Fletcher, conseillère (Toronto-Danforth), présidente, Comité de l'infrastructure et de l'environnement

« L'ouverture du parc Biidaasige et de la nouvelle rivière Don est un moment de renouveau crucial, non seulement pour la terre et l'eau, mais aussi pour les relations qui continuent de croître ici. Nous sommes fiers de voir les voix, les enseignements et le design autochtones être intégrés à ce paysage. Ce projet honore l'esprit de Biidaasige, « celui qui apporte la lumière », et reflète un engagement commun à restaurer les espaces naturels tout en reconnaissant le lien profond et vivant entre la Première Nation des Mississaugas de Credit et ce territoire. »

- Ogiima Kwe cheffe Claire Sault, Première Nation des Mississaugas de Credit

« L'ouverture du parc Biidaasige met en valeur le profond succès de deux décennies de partenariat trigouvernemental. Ce parc n'est pas seulement une nouvelle façon de découvrir le secteur riverain, il s'agit d'un élément essentiel de l'infrastructure de protection contre les inondations qui a permis un accès public à l'eau et de l'espace pour de nouveaux logements sur une nouvelle île, Ookwemin Minising. »

- George Zegarac, président et chef de la direction de Waterfront Toronto.

Lien vers le dossier de presse

(https://drive.google.com/drive/folders/13jBByJbmh3FLTqHvh6XhokCiJgt2hUqO?usp=sharing)

SOURCE Waterfront Toronto

Personnes-ressources pour les médias : Mira Shenker, Directrice, Communication et engagement du public, Waterfront Toronto, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Ash Milton, Cabinet de l'honorable ministre Surma, [email protected]; Jas Baweja, Conseillère principale en communications, Relations avec les médias et gestion des enjeux, Communications stratégiques avec le public et les employés, Ville de Toronto, [email protected]