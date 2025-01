TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Toronto ont annoncé aujourd'hui un investissement de 975 millions de dollars pour accélérer la mise en œuvre du plan de revitalisation de Waterfront Toronto. Ce plan aidera à créer plus de 14 000 nouveaux logements, y compris des logements locatifs abordables, le long du secteur riverain de Toronto à Quayside et à Ookwemin Minising (anciennement Villiers Island), ouvrant la voie à de futures destinations riveraines. À terme, cet investissement créera environ 100 000 emplois spécialisés dans le secteur riverain de Toronto et injectera 13,2 milliards de dollars à l'économie.

Cet investissement de 975 millions de dollars offrira un secteur riverain dynamique, où il fait bon vivre, travailler et s'amuser. Avec l'achèvement des travaux du parc Biidaasige, le secteur riverain de Toronto est en voie de devenir une destination incontournable et une attraction de calibre mondial qui devrait accueillir plus d'un million de personnes par année.

Les travaux d'entretien du site commenceront sous peu pour préparer la construction des nouvelles maisons qui est prévue en 2026, et la première occupation est prévue en 2031. Il s'agit de la première et de la plus importante étape dans la réalisation de l'infrastructure essentielle nécessaire en matière de logement. Elle représente la prochaine phase de revitalisation du secteur riverain et s'appuie sur des investissements antérieurs des trois gouvernements, y compris le projet Port Lands Flood Protection de 1,4 milliard de dollars. Waterfront Toronto demeure responsable des travaux de revitalisation, et tous les ordres de gouvernements collaborent pour élargir les limites de son mandat législatif.

« Les villes entrent en concurrence comme jamais auparavant pour attirer les investissements, les talents et les dollars liés au tourisme. Nous avons vu ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent pour améliorer le sort des gens et que les intérêts supérieurs du Canada convergent. Nous sommes impatients de tirer parti de nos 25 années d'expérience de travail de revitalisation transformatrice en réalisant la prochaine phase du secteur riverain en partenariat avec les gouvernements », a déclaré Jack Winberg, président du conseil d'administration de Waterfront Toronto.

Entente de financement :

Comme dans les précédentes phases de revitalisation du secteur riverain, chaque ordre de gouvernement contribuera de façon égale dans le cadre du modèle tripartite. Dans le cadre de la présente entente, cela signifie :

325 millions de dollars de la Ville de Toronto;

325 millions de dollars de la province de l' Ontario ;

; 325 millions de dollars du gouvernement du Canada .

Le gouvernement du Canada investit également 200 millions de dollars supplémentaires, pour égaler les contributions antérieures de la province de l'Ontario et de la ville de Toronto, afin d'appuyer la réalisation du projet Broadview Eastern Flood Protection .

Citations :

« Exploiter le secteur riverain est important pour notre ville. Nous continuerons de travailler à la construction de maisons et d'infrastructures dont Toronto a grandement besoin. »

-- L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Ontario est fier d'appuyer les prochaines étapes de la revitalisation historique du secteur riverain de Toronto afin de créer une nouvelle collectivité dynamique à usage mixte offrant plus de logements, d'emplois, d'attractions, de parcs et d'entreprises de calibre mondial. La revitalisation du secteur riverain de Toronto s'inscrit dans le plan d'investissement de notre gouvernement, évalué à plus de 191 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, afin de renouveler et d'élargir les infrastructures essentielles pour un Ontario plus fort et plus prospère. »

-- Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Aujourd'hui est un grand jour pour les Torontois et les Torontoises. Le partenariat avec Waterfront Toronto donnera un nouveau souffle à notre ville et permettra la construction de plus de 14 000 maisons. Les investissements créeront plus de 100 000 emplois spécialisés. Grâce aux investissements des trois ordres de gouvernement, ce partenariat permettra de bâtir un nouveau quartier et un secteur riverain dynamique pour les prochaines générations. »

- Olivia Chow, mairesse

Dossier de presse de Waterfront Toronto

SOURCE Waterfront Toronto

Personne-ressource : Pour en savoir davantage (réservé aux médias), veuillez communiquer avec : Mira Shenker, Directrice, Communication et engagement du public, Waterfront Toronto, 416 312-9120, [email protected]