Ouverture du parc des Gorilles : de la mobilisation citoyenne à la co-création d'un nouvel espace public

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse de célébrer l'ouverture du parc des Gorilles, au cœur du quartier Marconi-Alexandra, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Ce nouvel aménagement offre à la communauté un lieu de rassemblement, d'échange et de détente, tout en contribuant au verdissement, à la gestion écologique des eaux pluviales et à l'embellissement du secteur.

(Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Il s'agit d'une étape symbolique afin de redonner cet espace à la communauté. Fruit d'une mobilisation citoyenne visant à protéger une friche urbaine, cet espace vert est né d'une collaboration exemplaire entre les AmiEs du parc des Gorilles (APG) et la Ville. Le parc des Gorilles a été réalisé dans le cadre du projet urbain MIL Montréal.

Un havre de biodiversité et de convivialité

On retrouve, parmi les différents aménagements du parc, une agora et du mobilier au cœur d'aménagements verts, qui permettent la tenue d'activités communautaires et culturelles rassembleuses, ainsi qu'un espace de détente pour profiter de l'ambiance verdoyante.

Grâce à la plantation intensive d'une mini-forêt de plus de 1 500 arbres et de 1 400 arbustes, ce nouveau milieu naturel atténuera la présence d'îlots de chaleur dans le secteur et renforcera la biodiversité, augmentant ainsi la résilience du secteur.

En offrant des espaces verts et des lieux de rencontre, ce projet permettra d'améliorer significativement la qualité de vie de la population riveraine.

Un nouveau parc éponge pour l'arrondissement

Une fois de plus, la Ville de Montréal a saisi une belle occasion pour poursuivre la construction d'infrastructures résilientes, dites « éponges » sur son territoire. Le parc des Gorilles, avec ses espaces de rétention des eaux pluviales en surface, s'ajoute aux nombreuses initiatives déployées par la Ville de Montréal en matière d'adaptation aux changements climatiques. Afin de réduire l'empreinte environnementale du projet, l'utilisation de matériaux à faible empreinte carbone a été privilégiée.

Ce nouveau lieu public permet également de prolonger le parcours naturel du Réseau-Vert, un corridor écologique et de mobilité active de plus de 3 km, unique à Montréal.

Un espace vert conçu par et pour la communauté

La conception et la création du parc ont été possibles grâce à la forte mobilisation des AmiEs du parc des Gorilles et à la mise en place d'une démarche participative innovante menée par la Ville. Cette collaboration a permis de concevoir un espace public résilient, ancré dans son milieu, où se côtoieront nature sauvage, culture et histoire du quartier.

Rappelons qu'en 2025, le parc accueillera la nouvelle œuvre d'art Coexistences -- les embranchements fructueux, réalisée par le duo d'artistes Natacha Clitandre et Salima Punjani. Cette œuvre rend hommage à l'engagement citoyen, tant dans la transformation de cette friche urbaine en parc urbain que dans le paysage sonore du site.

Citations

« La réalisation du parc des Gorilles reflète l'engagement de la Ville de Montréal envers la création d'espaces verts accessibles et durables. Ce projet est la preuve tangible que des réalisations significatives peuvent être concrétisées grâce à l'engagement et à la collaboration des citoyennes et des citoyens. Il contribuera grandement à améliorer la qualité de vie pour la communauté du quartier Marconi-Alexandra », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au sein du comité exécutif.

« Ce parc est un véritable joyau pour notre arrondissement. Il représente non seulement un lieu de détente et de rassemblement, mais aussi un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, pour le bien de notre communauté : un espace écologique, ancré dans son milieu. Nous souhaitons tout particulièrement remercier les APG pour leur mobilisation, à l'origine de ce projet porteur de sens », a renchéri François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438-354-8017; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]