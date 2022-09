Ouverture du palais de justice temporaire de Roberval le 12 septembre

ROBERVAL, QC, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Un palais de justice temporaire sera en activité à Roberval à partir du 12 septembre prochain. Ce dernier sera situé au rez-de-chaussée de la Plaza Roberval, au 755, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec), G8H 2L4. Il comptera trois salles d'audience, des espaces pour des partenaires du milieu ainsi qu'un greffe.

Soulignons qu'à la suite de l'incendie survenu au chantier du palais de justice de Roberval en mai 2021, un comptoir de services de justice avait été mis en opération, à la Plaza Roberval, pour déposer des procédures et obtenir de l'information concernant les activités judiciaires. De plus, les audiences qui devaient avoir lieu au palais de justice de Roberval avaient été déplacées à Alma et à Dolbeau. Désormais, le palais de justice temporaire regroupera tous les services judiciaires rendus à la population, à l'exception des procès aux assises et des causes qui demandent la présence physique de personnes accusées détenues.

