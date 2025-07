BEIJING, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le Congrès international des sciences fondamentales 2025 (ICBS) a officiellement débuté le 13 juillet au Centre national des congrès de Chine à Beijing, réunissant les esprits scientifiques les plus brillants du monde pour une conférence historique de deux semaines. Cet événement réunit quatre médaillés de Fields, trois lauréats du prix Nobel et deux lauréats du prix Turing, dont Shing-Tung Yau et Andrew Chi-Chih Yao, ainsi que plus de 80 universitaires et près de 1 000 chercheurs issus des plus grandes institutions mondiales.

Li Luming, président de l'Université Tsinghua, a chaleureusement accueilli des scientifiques du monde entier. Il a souligné que l'ICBS est devenu une plateforme de premier plan permettant aux scientifiques du monde entier de dialoguer et d'approfondir leur collaboration. L'Université Tsinghua continuera de soutenir les efforts du professeur Shing-Tung Yau pour faire progresser la science fondamentale, et travaillera avec des scientifiques de tous les pays pour renforcer la recherche fondamentale, stimuler l'innovation scientifique et technologique, promouvoir le développement socioéconomique, et créer ensemble un avenir meilleur pour l'humanité.

Shing-Tung Yau, président de l'ICBS, médaillé de Fields et professeur titulaire de l'Université Tsinghua, a souligné les récentes avancées en mathématiques, en physique et en sciences de l'information. Il estime qu'une nouvelle ère portée par des avancées théoriques et des innovations technologiques, pourrait voir le jour.

Six scientifiques pionniers - Samuel C.C. Ting, Steven Chu, David Gross, Robert Tarjan, Shigefumi Mori et George Lusztig ont reçu le prix 2025 Basic Science Lifetime, la plus prestigieuse récompense honorant les contributions des scientifiques à la science fondamentale.

Le congrès a également décerné 118 prix Frontiers of Science Awards (FSA) dans les domaines des mathématiques, de la physique et des sciences de l'information, à des lauréats venus de plus de 20 pays. Les leaders mondiaux de l'IA OpenAI et l'équipe FAIR de Meta figuraient également parmi les lauréats.

L'ICBS a été lancée par Shing-Tung Yau en 2023 et se tient chaque année sur le thème « Faire progresser la science pour l'humanité ». Au cours des deux prochaines semaines, près de 1 000 universitaires et étudiants, dont plus de 400 scientifiques de renommée mondiale, se réuniront à l'Institute of Mathematical Sciences and Applications de Beijing. Plus de 500 sessions porteront sur les mathématiques, la physique et les sciences et ingénierie de l'information, avec un accent particulier sur la recherche de pointe en IA, l'innovation interdisciplinaire et les avancées théoriques pionnières. Au-delà des échanges universitaires, l'ICBS a mis l'accent sur l'engagement des jeunes à travers un large éventail d'activités, notamment l'événement spécial « Journée Tsinghua » le 19 juillet.

L'ICBS 2025 célèbre la collaboration internationale et les échanges universitaires dans le domaine des progrès scientifiques mondiaux. « La science se nourrit de la collaboration, a déclaré M. Yau. « C'est là que commence la prochaine ère de découverte. »

SOURCE Tsinghua University

