Ouverture des réservations - Se connecter à la nature en camping et prêt-à-camper

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper de ses 23 parcs nationaux et les centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon et au camping des Voltigeurs pour la saison 2025, les 9 et 10 novembre 2024.

Boucle de camping au Centre touristique du Lac-Simon. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Les passionnés de camping auront la possibilité de mettre la main sur un emplacement dans leur destination préférée ou dans l'un des secteurs les plus convoités du réseau de la Sépaq, aux dates souhaitées. Le réseau de la Sépaq offre près de 7500 emplacements de camping et plus de 650 unités de prêt-à-camper au cœur d'une nature généreuse et apaisante.

Réservations

L'ouverture des réservations selon les établissements se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans les journées des 9 et 10 novembre 2024. Il sera possible de faire sa réservation en ligne ou par téléphone (1 800 665-6527).

Notez que certaines unités de prêt-à-camper traditionnel et quelques emplacements de camping ne seront pas offerts lors du début des réservations pour l'été 2025, car des travaux de construction ou de mise à niveau doivent être effectués. Cette nouvelle offre sera mise en vente plus tard en 2025.

Il est important de souligner que la grande majorité de l'offre demeurera toutefois disponible à la suite de cette mise en vente. Pour celles et ceux qui ne sont pas prêts à réserver leurs vacances 2025, il restera du choix pour tous les budgets et tous les goûts dans les semaines et les mois à venir.

Salle d'attente virtuelle mise en place

Sur le web, à l'ouverture des réservations, une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin de favoriser un accès équitable aux emplacements et une expérience d'achat agréable. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d'attente quelques minutes avant l'ouverture d'une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s'appliquera par la suite.

Il est recommandé de visiter le site web de la Sépaq à l'avance pour prendre connaissance des informations utiles à la planification de ses séjours. La création d'un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Lac-Provost : un secteur à découvrir

Le camping du lac Provost du parc national du Mont-Tremblant a été réaménagé et ses infrastructures ont été revampées l'été dernier. Ce secteur propose 62 emplacements avec 1 service (électricité) et 21 emplacements aménagés sans services. Tous les emplacements de camping ont été remis aux normes pour offrir plus d'espace et de confort aux campeurs. Les deux blocs sanitaires principaux ont aussi été rénovés de fond en comble, et ils comprennent chacun des espaces famille aussi accessibles aux personnes avec un handicap.

Également, un tout nouveau bâtiment de services a été construit à la plage du lac Provost. En plus d'un bloc sanitaire, on y trouve le centre de location où l'on peut emprunter un canot, un kayak, une planche à pagaie ou un pédalo. Une petite agora en pierres a aussi été prévue pour accueillir des présentations de gardes-parc naturalistes et des chaises longues sur la plage pourront favoriser l'observation de la voûte céleste.

Quelques offres à ne pas manquer

Les personnes de 60 ans et plus bénéficient d'un rabais de 10 % sur le coût de leur réservation. De plus, un rabais de 15 % est offert à partir de la 3e nuitée en unité de prêt-à-camper. Certaines conditions s'appliquent.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]