Ouverture des réservations pour les nouveaux chalets Horizon de l'Étape - Hiver 2024-2025

QUÉBEC, le 30 août 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avise les vacanciers et les passionnés de plein air que les réservations pour les nouveaux chalets Horizon du secteur de l'Étape de la réserve faunique des Laurentides pour l'hiver 2024-2025 s'ouvriront le mercredi 4 septembre dès 9h . Soyez les premiers à réserver vos escapades !

Au coeur des plus beaux paysages enneigés du Québec, retrouvez-vous dans le confort d'un chalet bien équipé où vous pourrez vous détendre au crépitement du feu de bois et passer du bon temps avec vos proches. Vous serez aux premières loges pour observer la faune dans son habitat naturel.

Confortables et idéaux pour admirer les beautés de l'hiver, les chalets sont à proximité d'une patinoire et d'un sentier de 5km, avec la possibilité d'emprunter des raquettes sans frais. La location du chalet inclut par ailleurs l'accès journalier aux pistes de ski de fond et de randonnée hivernale au Camp Mercier, un établissement reconnu mondialement pour ses magnifiques pistes de ski de fond.

La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché. En ligne, une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

D'autres lancements de réservations auront lieu cet automne également. Visitez notre calendrier de réservations pour plus d'information :

https://www.sepaq.com/reservation/fonctionnement.dot

Ouverture des réservations par date :

10 septembre 2024 : Longue randonnée hivernale en refuge hiver 2024-2025

17 septembre 2024 : Chasse au petit gibier et séjour en nature (incluant chalets, yourtes et camps rustiques) automne-hiver 2025-2026

4 octobre 2024 : Abonnement de ski de fond hiver 2024-2025

Pour plus d'information, consultez le site Web de la Sépaq.

