Ouverture des inscriptions pour le Programme de bourses Perspective Québec - Soutien majeur pour les étudiantes et étudiants dans les programmes de formation menant aux professions priorisées

QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle des inscriptions en ligne pour le Programme de bourses Perspective Québec (PBPQ). Ainsi, les étudiantes et étudiants québécois qui sont déjà inscrits dans un programme d'études ciblées et qui ont terminé leur session d'automne 2022 à temps plein peuvent déposer leur demande dès maintenant jusqu'au 28 février. Les bénéficiaires des bourses seront contactés par leur établissement respectif.

Grâce à cette initiative, le gouvernement du Québec souhaite augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions priorisées dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre, lancée à l'automne 2021.

Afin de bien répondre aux importants besoins de personnel, certains programmes dans les domaines de l'éducation, du génie, des technologies de l'information, de la santé et des services sociaux et des services de garde éducatifs à l'enfance ont été ciblés.

Citation :

« Grâce à cette bourse, les étudiants pourront obtenir une aide financière pouvant aller jusqu'à un maximum de 20 000 $ dans un programme universitaire et de 9 000 $ au collégial. J'invite d'ailleurs tous les jeunes et adultes qui sont en réflexion quant à leur choix de carrière à considérer les programmes d'études ciblés par le Programme de bourses Perspective Québec. À terme, c'est toute la population québécoise qui profitera de cet investissement. Je remercie nos établissements d'enseignement supérieur, qui jouent assurément un rôle de premier plan pour offrir à notre société les personnes diplômées dont elle a besoin. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La date limite pour déposer une demande est le 28 février pour la session d'automne 2022.

Les bourses ne seront pas renouvelées automatiquement. Une demande devra être faite après chaque session d'études admissibles.

Certains programmes de formation sont visés pour mener à l'exercice des professions priorisées par le gouvernement.

Au collégial, les bourses sont de 1 500 $ par session et à l'université, elles sont de 2 500 $ par session. Elles seront versées après chaque session admissible.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le PBPQ et faire une demande : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective/faire-demande-bourse

Pour plus d'information sur l'Opération main-d'œuvre : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Enseignement supérieur, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

Twitter https://twitter.com/Ens_supQC

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/77580757

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source: Lyann St-Hilaire, Directrice des communications de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 956-8620, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]