Ouverture des inscriptions à la 27e édition du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - OSEntreprendre ainsi que les responsables locaux et régionaux de la 27e édition du Défi OSEntreprendre mobilisés partout au Québec invitent les élèves, les étudiants, les intervenants scolaires et les entrepreneurs à s'inscrire d'ici le 11 mars 2025, 16 h sur osentreprendre.quebec.

Un grand mouvement | 800 000 $ en prix

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de dizaines de milliers de personnes :

des élèves du préscolaire à la formation professionnelle avec son volet Scolaire ;

; des jeunes du collégial et de l'université avec son nouveau volet Étudiant ;

; des entrepreneurs en démarrage avec son volet Création d'entreprise ;

; des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. ;

; des entrepreneurs qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs d'ici avec son volet Faire affaire ensemble.

Une tonne de fierté - parlez-en aux co-présidentes d'honneur!

Animées par une vision audacieuse, Rachelle Séguin et Andrea Gomez ont fondé Omy Laboratoires après une rencontre déterminante à l'université. Leur titre de lauréat national Création d'entreprise 2018 du Défi OSEntreprendre a été le début d'un parcours inspirant pour celles qui révolutionnent aujourd'hui le domaine des dermocosmétiques avec la certification B-Corp et plus de 50 distinctions pour la qualité, la technologie et le souci environnemental. Leur engagement communautaire, leur confiance en leurs idées et leur passion pour inspirer les autres à se lancer font d'elles les co-présidentes d'honneur idéales pour la 27e édition du Défi OSEntreprendre.

Des partenaires engagés

« Le gouvernement du Québec soutient avec enthousiasme le Défi OSEntreprendre, qui permet aux jeunes de réaliser leur potentiel, de rester motivés à l'école et de s'impliquer activement dans leur milieu. Pour les entrepreneurs, ce mouvement constitue un véritable tremplin, favorisant leur épanouissement professionnel et personnel. Des initiatives comme celle-ci rappellent que nous avons de quoi être fier de nos entrepreneurs québécois! », affirme François Legault, premier ministre du Québec.

« Le Défi OSEntreprendre est bien plus qu'un simple concours; c'est une célébration de l'ingéniosité et de l'audace des jeunes et des entrepreneurs québécois. Desjardins est fier de soutenir, depuis le tout début, cette aventure qui insuffle une énergie nouvelle à nos communautés. En mettant en lumière des projets inspirants, nous cultivons ensemble une culture entrepreneuriale dynamique et inclusive, propice à l'éclosion d'idées révolutionnaires », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves et des étudiants, appuyés par leurs intervenants scolaires, ainsi que des entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

Source : Daphné Asselin • [email protected] • 418 644-4255, poste 2173