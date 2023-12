Ouverture des inscriptions à la 26e édition du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Les responsables locaux et régionaux de la 26e édition du Défi OSEntreprendre mobilisés partout au Québec invitent les élèves, les étudiants, les intervenants scolaires et les entrepreneurs à s'inscrire d'ici le 12 mars 2024, 16 h sur osentreprendre.quebec.

Un grand mouvement | 800 000 $ en prix

La principale activité d'OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales de quelque 57 000 personnes : des jeunes du préscolaire jusqu'à l'université appuyés par leurs intervenants scolaires avec son volet Scolaire, des entrepreneurs en démarrage avec son volet Création d'entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d'approvisionnement d'ici avec son volet Faire affaire ensemble.

Une tonne de fierté - parlez-en au président d'honneur!

Jean-François Veilleux est bien au fait des retombées du Défi OSEntreprendre! Son entreprise, Nutra-Fruit, a été lauréate au démarrage en 2007, au volet Réussite inc. en 2014 et, vient tout juste d'être lauréate nationale du volet Faire affaire ensemble en juin 2023.

« Le Défi OSEntreprendre a eu un impact majeur dans notre parcours d'entrepreneur. Ça nous a apporté la confiance en nos idées, de la crédibilité et un élan pour la suite, bref une belle "tape dans le dos" au démarrage. Les volets Réussite inc. et Faire affaire ensemble nous ont ensuite permis de faire le bilan, de constater le chemin parcouru et de voir nos efforts reconnus. Chaque fois, les prix obtenus ont été une occasion de mobiliser l'équipe de Nutra-Fruit et de célébrer ensemble nos accomplissements. On en garde de beaux souvenirs! »

Animé par l'idée d'avoir de l'impact, il partage aussi son aventure entrepreneuriale dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l'école.

Des partenaires engagés

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Défi OSEntreprendre, qui permet aux jeunes de découvrir leur potentiel, de persévérer à l'école et de participer pleinement à notre société! Pour les entrepreneurs, c'est un grand mouvement qui assure un rayonnement et qui agit comme un tremplin vers le succès et la croissance personnelle et professionnelle pour des milliers de jeunes. Avec des initiatives comme le Défi OSEntreprendre, on allie fierté, économie et éducation : ça ne peut qu'être gagnant pour le Québec! », affirme François Legault, premier ministre du Québec.

« OSEntreprendre permet depuis plusieurs années de mettre en lumière la créativité, l'audace et l'engagement des jeunes et des entrepreneurs à travers tout le Québec. Nous sommes particulièrement fiers de soutenir cette initiative qui favorise le développement économique et social de nos communautés. En mettant de l'avant les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes, le Défi OSEntreprendre contribue à créer un environnement dynamique qui encourage l'émergence d'idées novatrices. D'ailleurs, nous sommes honorés d'être associés à ce grand mouvement mobilisateur depuis ses débuts », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 57 000 personnes annuellement : des jeunes du préscolaire jusqu'à l'université et d'entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des partenaires engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, Hydro-Québec et Spektrum.

SOURCE OSEntreprendre

Renseignements: Source : Daphné Asselin · [email protected] · 418 644-4255, poste 2173