Ouverture de la pêche d'hiver au lac des Sœurs à Val-d'Or du 4 au 8 février 2026

ROUYN-NORANDA, QC , le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, du 4 au 8 février 2024, la pêche sportive au lac des Sœurs (48° 10' 49" N., 77° 43' 11" O.) situé dans la municipalité de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue.

Dans ce lac, la limite de prise et de possession est au maximum de 3 ombles et truites en tout. Pour les autres espèces, ce sont les limites de prise et de possession de la zone 13 ouest qui s'appliquent.

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

