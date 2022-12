MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est heureux de souligner l'ouverture de la nouvelle unité de soins intensifs de l'Hôpital général du Lakeshore.

Les nouvelles installations, à la fine pointe de la technologie, ont une capacité d'accueil de 15 lits, soit un de plus que l'ancienne unité. Les locaux offrent des espaces plus adéquats, fonctionnels et sécuritaires, tant pour les usagers que pour le personnel. Les premiers patients ont été transférés vers la nouvelle unité il y a quelques jours.

Ce projet, d'un montant total de 8 945 000 $, a été financé notamment par la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore, à hauteur de 4 954 000 $, ainsi que par la communauté. Le ministère de la Santé et des Services sociaux octroie le budget pour couvrir les coûts opérationnels ainsi que les équipements médicaux et non médicaux.

Citation :

« La concrétisation de ce projet à l'Hôpital général du Lakeshore est une démonstration des efforts sur le terrain pour moderniser les installations du réseau de la santé et des services sociaux de manière cohérente avec les besoins de la population. L'unité des soins intensifs est un secteur névralgique d'un hôpital. Les nouveaux locaux contribueront ainsi à améliorer la prestation de soins. La situation actuelle dans les hôpitaux du Québec témoigne de l'importance d'assurer la meilleure organisation clinique possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039