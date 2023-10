Ouverture de la maison Robert-Bélanger à Saint-Laurent

Faire revivre le passé agricole montréalais!

SAINT-LAURENT, QC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La maison Robert-Bélanger a ouvert ses portes au public le 30 septembre en présence de Mme Ericka Alneus, conseillère de Ville de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et membre du comité exécutif responsable de la culture et du patrimoine, de M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, et des membres du conseil de Saint-Laurent.

Saint-Laurent a célébré l’ouverture au public de la maison Robert-Bélanger en présence de (haut en bas et de gauche à droite): Mme Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale de Saint-Laurent, Mme Vana Nazarian, conseillère de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, M. Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal, Mme Annie Gagnier, conseillère d’arrondissement pour le district de Norman-McLaren, M. Jacques Cohen, conseiller d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse, Mme Ericka Alneus, conseillère de Ville de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et membre du comité exécutif responsable de la culture et du patrimoine, M,. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, M. Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren et chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent) À l'occasion de l'ouverture de la maison Robert-Bélanger, Saint-Laurent a dévoilé l’œuvre intitulée Nouvelle séquence, située devant le potager central et réalisée par Ludovic Boney, artiste sculpteur originaire de Wendake, en présence de (de gauche à droite): M. Jacques Cohen, conseiller d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse, Mme Vana Nazarian, conseillère de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, M. Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren et chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal, Mme Annie Gagnier, conseillère d’arrondissement pour le district de Norman-McLaren, Mme Elsa Marsot, directrice du développement culturel à la Ville de Montréal, M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, Mme Geneviève Matteau, agente de développement culturel à la Ville de Montréal, Mme Ericka Alneus, conseillère de Ville de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et membre du comité exécutif responsable de la culture et du patrimoine, M. Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal, Mme Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale de Saint-Laurent. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

Ce bâtiment construit entre 1803 et 1806 est, depuis 2009, cité comme immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il fait notamment partie des cinquante plus anciennes maisons de ferme en pierre de l'île de Montréal.

Citations

« Je suis ravi que les Montréalaises et les Montréalais aient à nouveau accès à la maison Robert-Bélanger, un lieu historique important pour l'arrondissement de Saint-Laurent. Je salue le travail de l'équipe de restauratrices et restaurateurs qui lui ont redonné son lustre d'antan. C'est une merveilleuse occasion de valoriser notre patrimoine bâti et d'assurer sa pérennité, et ce, avec en tête une belle vision de développement durable. »

Mathieu Lacombe

Ministre de la Culture et des Communications

Ministre responsable de la Jeunesse

Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Montréal est riche en histoire et la Ville souhaite valoriser la protection de son patrimoine dans le but de créer un pont entre le passé et le présent. Par son offre d'activités gratuites, la maison Robert-Bélanger donne aux citoyennes et aux citoyens l'occasion de se réapproprier un lieu riche en nature, tout en se remémorant le passé agricole et les traditions ancestrales qui ont autrefois existé au même endroit. »

Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Quel bonheur de pouvoir enfin accueillir les résidents et les résidentes dans ce bâtiment restauré, précieux témoin de l'histoire agricole de Saint-Laurent. Nous sommes très fiers et heureux de faire revivre ce joyau situé au cœur du corridor de biodiversité de Saint-Laurent à travers des activités agricoles, culturelles, historiques et environnementales. Un très bel exemple de développement durable qui concilie architecture, qualité de vie, patrimoine et respect de l'environnement. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Plus de 600 personnes ont pris part à cet événement qui visait essentiellement à présenter la maison Robert-Bélanger restaurée. Habitée par plusieurs générations des familles Robert et Bélanger, puis acquise par la Ville de Montréal en 2010, cette maison de ferme a été rénovée de 2021 à 2023 tout en respectant son cachet d'antan.

Plus précisément, des travaux majeurs de réfection et de restauration ont été effectués sur les fondations, les murs en pierre, la structure de bois et la toiture. Les façades ont été embellies par la reconstruction des entrées et des fenêtres, ainsi que par les ajouts d'un balcon avant et d'une terrasse arrière. Des travaux de restauration ont également été réalisés sur les vestiges architecturaux tels que le caveau, la tapisserie murale, le four à pain, le foyer et les fermes de toit.

À l'intérieur, tous les niveaux ont été aménagés: le rez-de-chaussée a été converti en aire ouverte multifonctionnelle avec une toilette accessible; l'étage abrite un espace de travail collaboratif avec une toilette; enfin, le vide sanitaire au sous-sol a été transformé en salle technique pour dissimuler les équipements électromécaniques.

La maison est désormais dotée d'un système de géothermie qui permet le chauffage et le refroidissement de l'air, une solution qui permet de réaliser des économies d'énergie importantes. D'ailleurs, le projet vise une certification LEED et a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal.

Ces travaux contribuent à commémorer le passé agricole et rural du site tout en l'adaptant aux besoins et aux aspirations de la population d'aujourd'hui. En effet, des activités sociales, culturelles, historiques, patrimoniales et environnementales seront proposées, tout en favorisant l'appropriation du lieu par les résidents et les résidentes du secteur et la population laurentienne. Cette dernière pourra notamment participer à des activités agricoles et de sensibilisation sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. Une programmation sera déployée progressivement à partir de cet automne.

Toujours pour rappeler le passé agricole du site, l'aménagement extérieur a été pensé autour du thème de l'autosuffisance, très pratiquée à l'époque et devenue tendance. On y retrouve un potager ancestral, un grand potager en deux sections, un verger et une zone boisée. La maison est entourée de végétaux ornementaux fortement utilisés au début du XXe siècle. Le potager permettra de rappeler les plantes potagères cultivées lors de cette période, dont des carottes, des fèves, des courges, du topinambour, des laitues et certaines fines herbes. Au bout du chemin principal, on retrouve un grand verger entouré d'arbustes à petits fruits. À l'intérieur du verger, l'installation d'une longue table à pique-nique inclusive symbolise les familles nombreuses de l'époque.

Ces aménagements extérieurs ont été réalisés grâce à un soutien de 1 165 000 $ provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre du programme d'aide financière de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Le terrain sur lequel la demeure est située, d'une superficie de plus de 7 030 mètres carrés, détient une grande valeur écologique. Il s'inscrit à cet égard comme site clé dans le corridor de biodiversité de Saint- Laurent . Situé sur le chemin du Bois-Franc, cet espace est au cœur d'un des cinq secteurs d'intervention identifiés dans le cadre du corridor en raison de sa grande valeur écologique et historique et des potentiels de connectivité écologique avec l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand. Il est également prévu que le site soit une halte cyclable.

Pour célébrer cette ouverture, les visiteurs ont pu participer à des visites guidées de la maison et du site extérieur en compagnie d'un animateur-historien. Ils ont également pu découvrir la variété de légumes plantés dans les potagers avec l'équipe de VertCité, organisme partenaire chargé de la future programmation de la maison. Les enfants ont enfilé des costumes d'époque sur fond de musique traditionnelle. Les familles présentes ont aussi pu effectuer un rallye sur le site tout en admirant le travail d'artistes locaux qui ont immortalisé le bâtiment sur toile en temps réel.

Oeuvre d'art Nouvelle séquence

L'événement a aussi permis de dévoiler l'œuvre intitulée Nouvelle séquence, située devant le potager central sur le site patrimonial du bâtiment. Elle a été réalisée par Ludovic Boney, artiste sculpteur originaire de Wendake, dans le contexte du projet de réhabilitation et de restauration de la maison Robert-Bélanger. L'œuvre utilise l'arche pour représenter le changement de vocation du bâtiment vers la culture et l'éducation. Cette évolution est également symbolisée par une succession de caissons pivotants passant de l'orange au bleu. Par sa forme et sa composition, l'œuvre marque le retour et la reconnaissance de la fonction agricole du site avec cette montée en hauteur et ce virage à 180 degrés à la verticale. Nouvelle séquence évoque enfin la valeur historique du site, de la maison et des familles qui l'ont habitée.

Il s'agit de la première œuvre de Ludovic Boney qui s'ajoute à la Collection municipale d'art public bien que sa pratique soit reconnue à l'échelle provinciale.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673