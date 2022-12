MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Pour améliorer l'accessibilité de la première ligne et relever les défis de capacité dans les urgences de plusieurs installations du réseau, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce l'ouverture de deux cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS), soit à l'Hôpital Notre-Dame et au CLSC de Verdun.

Dans ces cliniques IPS, une équipe composée d'infirmières praticiennes spécialisées, d'infirmières cliniciennes et d'infirmières auxiliaires prendra en charge les patients. Ces cliniques s'adressent aux usagers qui sont réorientés par le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) à partir de l'urgence ou de la ligne pédiatrique du 811.

Le déploiement de ces cliniques IPS permettra donc d'offrir une prise en charge efficace de problèmes de santé courants, aigus ou chroniques et de désengorger les urgences. Elles seront ouvertes du lundi au vendredi, de 16 h à 20 h, et le samedi et les jours fériés, de 8 h à 17 h.

Les IPS de ces cliniques auront l'occasion de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu et de développer leur plein potentiel. Elles pourront répondre de manière autonome aux besoins de soins des patients et ainsi contribuer à leur bien-être, mais aussi soulager l'immense pression sur nos urgences.

Citation :

« Je suis très heureux de la mise en place de ces cliniques IPS à Montréal. Elles nous permettent d'intervenir plus rapidement et efficacement dans la prise en charge des patients. Ce déploiement des IPS est la preuve de l'engagement du gouvernement à trouver des réponses concrètes et rapides à la situation dans les urgences de Québec. Je remercie toutes les équipes qui travaillent fort pour nous permettre de continuer à répondre aux besoins en matière de santé et de soins cliniques partout au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Rappelons que la création de cliniques IPS fait partie des mesures identifiées pour contrer la crise qui sévit actuellement dans les urgences.

Précisons que les IPS ont une maîtrise en sciences infirmières et un diplôme complémentaire en sciences médicales. Elles offrent des soins infirmiers et des soins médicaux répondant aux besoins des patients.

Depuis 2021, elles peuvent, entre autres, diagnostiquer des maladies, prescrire des examens diagnostiques, prescrire la médication, déterminer des traitements médicaux et effectuer des suivis de grossesse sans la surveillance d'un médecin. Elles travaillent en collaboration avec les autres professionnels de la santé.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039