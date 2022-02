Ouverture d'une enquête de la CDPDJ en droits de la jeunesse en Mauricie

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a entrepris une enquête de sa propre initiative après avoir été informée que des centres de réadaptation et foyers de groupe de la Mauricie seraient en état de surpeuplement dépassant parfois leur capacité de 40 jeunes et que cette situation, qualifiée de temporaire, perdurerait depuis maintenant deux ans.

Considérant la nature et la gravité des informations alléguées dans les médias, la Commission enquêtera conformément à l'article 23b) de la Loi sur la protection de la jeunesse, ayant raison de croire que les droits des jeunes hébergés au sein de l'établissement ne seraient pas respectés. Cette enquête a pour objectif de s'enquérir de la véracité des faits allégués et du respect des droits des jeunes. Elle a aussi pour but de vérifier si des mesures ont été prises pour corriger la situation, le cas échéant, et éviter que la situation ne se reproduise.

Soulignons à cet égard que la Commission a déjà enquêté, en 2020, sur la situation de surpopulation au sein d'un des centres de réadaptation visés par la présente enquête. Le dossier avait été fermé le 26 mars 2020, l'établissement s'étant engagé à mettre en place des mesures correctrices. La Commission est donc préoccupée par l'actualisation des mesures auxquelles l'établissement s'était engagé.

La Commission rappelle que la protection des enfants est l'affaire de tous et toutes au Québec. Elle exerce son pouvoir d'enquête en matière de droits de la jeunesse conformément aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Comme pour toute enquête de la Commission, le déroulement de celle-ci n'est pas public. Aucun autre commentaire au sujet de l'enquête ne sera émis et aucune entrevue ne sera accordée.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Suivez-nous sur : Facebook | Twitter | Youtube | LinkedIn | Instagram

Source :

Meissoon Azzaria

438 622-3652

[email protected]

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse