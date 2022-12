Ouverture d'une clinique-école universitaire d'infirmières praticiennes spécialisées à Laval

LAVAL, QC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des efforts en cours visant à relever les défis de capacité constatés dans les urgences de plusieurs installations sanitaires du Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de la première clinique-école universitaire d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et d'infirmières cliniciennes à Laval.

Cette nouvelle clinique-école, issue d'un partenariat entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, permet d'offrir un nouvel accès à des soins et des services de première ligne à la population. Elle constitue également un milieu d'apprentissage unique pour assurer la formation et le développement de la relève en sciences infirmières au Québec. Elle vise aussi à désengorger les urgences et à diminuer la pression constatée, particulièrement à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

À cet effet, la clinique-école recevra les patients adultes et enfants de Laval et des Basses-Laurentides qui présentent des problèmes ponctuels de santé et qui ont été orientés par le personnel de l'urgence de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé. La clinique sera ouverte les lundis et mercredis de 8 h à 20 h ainsi que les fins de semaine de 8 h à 12 h.

Rappelons que, lors de la mise sur pied de la cellule de crise, le ministre Dubé s'était engagé à ouvrir deux cliniques IPS. La nouvelle clinique-école IPS de Laval représente la cinquième clinique IPS ouverte depuis cet engagement du ministre. Il s'agit d'un surpassement important des objectifs, et ce, avant la période des Fêtes. De par sa formule unique, en plus de contribuer au désengorgement des urgences, cette nouvelle clinique répond aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre du réseau de la santé.

Les IPS de cette clinique auront l'occasion de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu et de développer leur plein potentiel. Elles pourront répondre de manière autonome aux besoins des citoyens qui ont des problèmes de santé courants, aigus ou chroniques.

« Je suis très heureux de la mise en place de cette première clinique-école, qui rejoint l'engagement concret du gouvernement à trouver rapidement des réponses à la situation dans les urgences du Québec. Ce modèle de clinique-école nous permet également de proposer une solution supplémentaire au besoin en ressources humaines à travers la formation de nouvelles IPS et infirmières cliniciennes par l'offre de places de stage. Je remercie toutes les équipes qui travaillent fort pour nous permettre de continuer de répondre aux besoins en matière de santé et de soins cliniques partout au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Cette nouvelle clinique-école est un bel exemple de collaboration essentielle entre le milieu universitaire et celui du réseau de la santé et des services sociaux. Cela nous permet à la fois de former la relève en soins infirmiers au Québec et d'assurer à la population un meilleur accès aux soins de santé de première ligne. Nous allons continuer d'investir dans la formation en soins infirmiers afin d'offrir aux étudiants des milieux d'apprentissage stimulants et des services de qualité à toute la communauté. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« La situation dans les urgences de la région est difficile à la fois pour le personnel et pour les usagers. La mise en place de cette toute première clinique-école est une bonne nouvelle. Il s'agit d'une solution innovante qui permettra d'offrir de nouvelles plages de disponibilité pour la population de Laval. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre responsable de la région de Laval

« Je partage la fierté et la joie de toutes les personnes qui ont travaillé intensément sur ce projet ces derniers mois. L'approche d'une clinique-école qui est mise de l'avant ici me touche beaucoup. Pour la population de Laval, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Nous pourrons ainsi désengorger l'urgence de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé tout en contribuant à la formation de futures infirmières. Je tiens à saluer l'engagement de tous les partenaires qui ont uni leurs efforts autour de ce projet. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Avec l'ouverture de cette clinique-école, la population de Laval aura accès à environ 210 nouvelles plages de disponibilité par semaine en première ligne.

aura accès à environ 210 nouvelles plages de disponibilité par semaine en première ligne. Rappelons que les infirmières praticiennes spécialisées sont des infirmières ayant une formation avancée de deuxième cycle universitaire en sciences infirmières et en sciences médicales. Elles offrent des soins infirmiers et des soins médicaux répondant aux besoins des patients. Depuis 2021, elles peuvent, entre autres, diagnostiquer des maladies chroniques et des affections mineures, prescrire des examens diagnostiques, prescrire de la médication, déterminer des traitements médicaux et effectuer des suivis de grossesse, sans la surveillance d'un médecin. Elles travaillent en collaboration avec les autres professionnels de la santé.

