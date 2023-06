Ouverture d'un nouveau centre Infotouriste estival au cœur du Quartier des spectacles de Montréal

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le ministère du Tourisme est heureux d'annoncer l'ouverture d'un nouveau centre Infotouriste dans le Quartier des spectacles de Montréal pour toute la période estivale. Les visiteurs québécois et étrangers y sont conviés dès maintenant afin de s'informer et de s'inspirer pour bonifier leur séjour au Québec.

Ils pourront ainsi bénéficier de suggestions d'attraits touristiques ou avoir de l'aide en vue de planifier leur prochain voyage au Québec. Le centre Infotouriste :

Ministère du Tourisme (Groupe CNW/Ministère du Tourisme)

se situe dans la zone d'information touristique du Quartier des spectacles, sur la rue piétonne Sainte-Catherine entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark;

et la rue Clark; est ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.

Tout l'été, les visiteurs sont invités à venir y rencontrer des conseillers en séjour, experts de la destination québécoise, pour obtenir des renseignements touristiques sur tout le Québec.

Ce projet s'inscrit dans la volonté du ministère du Tourisme d'améliorer l'expérience des voyageurs en étant plus présent durant leurs parcours au Québec pour ainsi mieux répondre à leurs besoins.

La zone d'information a été créée spécialement pour la saison estivale, de concert avec le Partenariat du Quartier des spectacles, Tourisme Montréal et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Facilement repérable, le kiosque du nouveau centre Infotouriste arborera des photos du Québec et d'autres éléments distinctifs. Un îlot de détente assurera la jonction du centre et du kiosque de Tourisme Montréal.

Les voyageurs pourront y trouver toute l'information dont ils ont besoin pour (re)découvrir Montréal et l'ensemble du Québec grâce à la présence d'experts de la destination québécoise du Ministère et de Tourisme Montréal.

