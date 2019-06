Ouverture d'un ensemble d'habitations à Behchokǫ̀ grâce à Soutien au logement dans le Nord

YELLOWKNIFE, le 19 juin 2019 /CNW/ - Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord‑Ouest, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Alfred Moses, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) et de l'itinérance, sont heureux d'annoncer l'ouverture d'un ensemble d'habitations créé dans le cadre du programme Soutien au logement dans le Nord, à Behchokǫ̀.

La SHTNO a élaboré le programme Soutien au logement dans le Nord afin de freiner l'itinérance dans les petites communautés à l'extérieur de Yellowknife. Le programme consiste à élaborer des projets fondés sur le partenariat avec des agences admissibles de la communauté. Cet ensemble est le fruit d'un partenariat avec le centre d'amitié de Behchokǫ̀ et est financé conjointement par la SCHL et la SHTNO.

L'immeuble comprend quatre logements individuels meublés. Le programme Soutien au logement dans le Nord cherche à améliorer le bien-être et l'indépendance socio-économiques des participants et à créer de nouvelles approches de services et de relations de travail, en collaboration avec des prestataires de services communautaires, afin de combattre et d'éliminer l'itinérance pour les résidants.

Ces initiatives visent à stabiliser des personnes en leur fournissant un logement et à collaborer avec les communautés pour leur fournir des systèmes de soutien complets qui favorisent leur intégration dans la communauté, ce qui s'inscrit dans la philosophie du programme Logement d'abord.

« Revoir notre utilisation des logements excédentaires et offrir des solutions novatrices en matière de logements adaptées à la situation dans le Nord sont des éléments essentiels de l'aide que fournit notre gouvernement à ceux qui en ont le plus besoin ici, dans les Territoires du Nord‑Ouest, et dans tous les coins du pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » -- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord‑Ouest.

« Nous voulons que les gens aient des expériences positives dans le domaine de l'habitation. Collaborer avec des groupes communautaires à des projets d'aménagement, de conception et de création de logements avec services de soutien permettra de combattre l'itinérance dans nos petites collectivités et de multiplier les succès à long terme dans le logement pour certains de nos résidants les plus vulnérables. » -- Alfred Moses, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) et de l'itinérance.

Le gouvernement du Canada , par le biais de la SCHL, et le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, par l'intermédiaire de la SHTNO, ont investi conjointement 380 000 $ dans cet ensemble dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable . La SHTNO a investi 250 000 $ dans cet ensemble, et un investissement additionnel de 130 000 $ est fourni par la SCHL.

, et un autre ensemble est en cours de planification à . Le programme Soutien au logement dans le Nord à Behchokǫ̀ compte quatre logements individuels.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

Pour venir à bout de l'itinérance dans les petites communautés à l'extérieur de Yellowknife , la SHTNO a mis sur pied le programme Soutien au logement dans le Nord. Les objectifs de ce programme sont de procurer une stabilité à certaines personnes grâce au logement et de collaborer avec les communautés à développer des systèmes de soutien complets pour favoriser leur intégration dans la communauté.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

La SHTNO a le mandat de s'assurer que l'offre de logements abordables, de taille et de qualité convenables, est suffisante pour répondre aux besoins des résidents des Territoires du Nord-Ouest. La SHTNO mène ses activités tout au long du continuum du logement : le logement social, l'aide à l'accession à la propriété, l'aide à la réparation pour les propriétaires-occupants et les logements locatifs du marché. Diminuer le coût de la vie élevé dans les T.N.-O. en offrant des logements sûrs et abordables est une priorité clé pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 1-844-NWT-HOME (1-844-698-4663) ou visiter le www.nwthc.gov.nt.ca.

