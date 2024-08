QINGDAO, Chine, 28 août 2024 /CNW/ - Il s'agit d'un communiqué du Bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Shandong : Le 28 août, le cinquième sommet des multinationales de Qingdao a ouvert ses portes à Qingdao, dans la province du Shandong. Plus de 550 représentants de 451 multinationales ont assisté au sommet, dont 99 multinationales qui y ont participé pour la première fois.

Zhang Qingwei, vice-président du Comité permanent du Congrès national du peuple, a assisté à la réunion et prononcé un discours soulignant que les multinationales sont de puissants promoteurs de la mondialisation. Ce sommet est le premier événement mettant en vedette des MNC après la troisième séance plénière du 20e Comité central du PCC. Nous espérons travailler avec les MNC pour renforcer la confiance mutuelle dans le développement ouvert, partager de nouvelles possibilités comme un grand marché unifié, le développement de nouvelles forces productives de qualité, la transformation verte globale et l'ouverture institutionnelleet à écrire conjointement un nouveau chapitre de coopération entre la Chine et les MNC

Lin Wu, secrétaire du Comité provincial du PCC du Shandong, a déclaré dans son discours que nous sommes prêts à travailler avec la majorité des MNC pour partager d'importantes possibilités stratégiques, cultiver conjointement un système industriel moderne, élargir conjointement un vaste marché de consommation, promouvoir conjointement un environnement vert et un faiblela transformation du carbone et créer conjointement une écologie de coopération ouverte. Shandong continuera de créer un environnement commercial de premier ordre axé sur le marché, légal et internationalisé, et fournira des services complets à la majorité des multinationales pour investir et lancer des entreprises à Shandong, afin que tout le monde puisse se sentir chez lui et avoir de l'amitié au Shandong.

Le ministre du Commerce, Wang Wentao, a déclaré que le ministère du Commerce continuera d'aider Shandong à tirer parti de ses propres avantages, à approfondir la coopération économique et commerciale internationale, à approfondir davantage les réformes et à promouvoir l'ouverture de haut niveau. Le Sommet de Qingdao est une plateforme de haut niveau permettant aux multinationales de comprendre la Chine et d'y investir.

L'Institut de recherche sur le commerce international et la coopération économique du ministère du Commerce a publié un rapport de recherche intitulé Multinational Corporations in China : Sharing New Opportunities of Chinese-style Modernization.

Ce sommet continue d'utiliser le thème des multinationales et de la Chine. Au cours du sommet, une série d'activités auront lieu, y compris la cérémonie d'ouverture et le Forum de développement des multinationales, la Conférence sur l'investissement et la coopération des multinationales, la clôture de l'interprétation de la politique chinoiseréunions de porte, promotions thématiques pour les zones fonctionnelles et les provinces.

