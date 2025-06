QINGDAO, Chine, 20 juin 2025 /CNW/ - Le 6e sommet pour les multinationales de Qingdao (QMS) a ouvert ses portes le 19 juin 2025 à Qingdao, dans la province du Shandong. 570 représentants de 465 multinationales participent au sommet. Plus de 50 % des représentants proviennent de marchés de pays émergents.

Ce sommet a accueilli une série de forums et d'activités thématiques sur le thème « Les multinationales et la Chine : connecter le monde pour favoriser une coopération avantageuse pour tous » : le Overseas Fund Investment Cooperation Forum, le General Aviation and Low-Altitude Economy Development Forum, le « AI+ » High-Quality Development Forum et le Silver Economy Forum. Au cours du sommet, la province du Shandong a lancé le Fonds Chine-Asie centrale, le premier fonds stratégique de niveau national dans le cadre de la Belt and Road Initiative ciblant les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui donne un solide fort à l'approfondissement de la coopération en matière d'investissement bilatéral entre la Chine, les États membres de l'OCS et les pays situés le long de la Belt and Road.

Lors du sommet de Qingdao, l'Académie chinoise de commerce international et de coopération économique sous l'égide du ministère du Commerce a publié sa sixième série de rapports, intitulés « Multinational Corporations in China : Investing in the Future for Win-Win Development. » Le rapport souligne sept occasions clés pour les multinationales qui investissent en Chine, notamment un environnement politique stable et un cadre ouvert multidimensionnel, des garanties de sécurité de haut niveau, la convergence de la dynamique d'amélioration de la consommation avec un système établi de chaîne de production et d'approvisionnement, la facilitation des investissements et services ciblés et de nouvelles possibilités au sein de l'économie numérique. Ces avantages offrent aux multinationales une marge de manœuvre importante pour améliorer leur capacité concurrentielle fondamentale en Chine.

Qingdao a mis en valeur la détermination de la Chine à faire preuve d'ouverture, son environnement propice aux affaires, ses services urbains efficaces et son statut de plaque tournante central dans la chaîne industrielle mondiale.

Pour les multinationales, le sommet pour les multinationales de Qingdao est une occasion importante d'approfondir leur coopération avec la Chine. Le sommet sert non seulement de plateforme d'échange, mais aussi de fenêtre clé pour la communication des politiques. Le ministère du Commerce de la Chine a déclaré que la Chine accélérera la mise en œuvre des projets pilotes financés à l'étranger dans des domaines comme l'infonuagique et la biotechnologie, élargira le catalogue des industries favorisant les investissements étrangers et encouragera les politiques de réinvestissement, démontrant l'orientation stratégique de la Chine pour attirer les investissements étrangers, de la « concurrence pour des investissements supplémentaires » à l'« amélioration de la qualité » en passant par le « renforcement de la chaîne ». En réponse à la question « D'où vient la croissance? », la Chine vise à favoriser un développement de grande qualité grâce à de nouvelles forces productives de qualité.

