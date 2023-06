OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Dans son Plan de réduction des émissions de 2030, le gouvernement du Canada se fixe pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 pour ensuite atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Puisque le transport routier est à l'origine d'environ 20 % de toutes les émissions de GES du Canada, il est impératif d'entreprendre une transition vers les véhicules zéro émission (VZE) et, là où il le faut dans l'immédiat, trouver des solutions plus sobres en carbone pour les véhicules moyens et lourds (VML). Dans les secteurs difficiles à décarboner comme le secteur industriel et les VML utilisés pour le transport des marchandises, il sera crucial d'adopter des combustibles propres comme l'hydrogène propre, les biocarburants avancés, les carburants liquides synthétiques et le gaz naturel renouvelable.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé un appel de propositions combiné pour financer des projets dans trois domaines d'intérêt par le biais du programme de sensibilisation aux combustibles propres et de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (ISVEZ). Les projets admissibles sont ceux qui visent à mieux faire connaître et comprendre ces véhicules et à convaincre le public et les entreprises d'opérer le changement en adoptant les VZE et les combustibles propres.

Voici les trois domaines d'intérêt en question :

Sensibilisation aux combustibles propres : soutient des projets qui visent à combler les lacunes en matière de sensibilisation et d'éducation chez le public et les entreprises au sujet des combustibles propres et technologies connexes dans toutes les industries, les applications commerciales et le grand public.

soutient des projets qui visent à combler les lacunes en matière de sensibilisation et d'éducation chez le public et les entreprises au sujet des combustibles propres et technologies connexes dans toutes les industries, les applications commerciales et le grand public. ISVEZ - Volet des véhicules légers : soutient des projets qui ont pour but de combler les lacunes en matière de sensibilisation et de connaissances de la population canadienne au sujet des VZE légers et des technologies connexes, soit les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules à pile à combustible à hydrogène, les solutions de micromobilité (p. ex. les vélos électriques) et les infrastructures connexes.

soutient des projets qui ont pour but de combler les lacunes en matière de sensibilisation et de connaissances de la population canadienne au sujet des VZE légers et des technologies connexes, soit les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules à pile à combustible à hydrogène, les solutions de micromobilité (p. ex. les vélos électriques) et les infrastructures connexes. ISVEZ - Volet des véhicules moyens et lourds : soutient des projets qui ont pour but de combler les lacunes en matière de sensibilisation et de connaissances concernant les VML (classes 2B à 8) à émissions nulles ou faibles et les technologies connexes chez les propriétaires de parcs de véhicules, les conducteurs et le grand public.

Les projets retenus pourraient proposer des activités comme celles-ci :

Mobilisation et éducation de publics cibles à l'échelon national ou régional pour mieux faire connaître les VML à émissions nulles ou faibles et les carburants propres.

Conception et exécution de campagnes cibles d'éducation et de sensibilisation, y compris de formations pilotées par l'industrie et par des professionnels.

Démonstration et mise en valeur du potentiel des véhicules à émissions nulles ou faibles à la faveur d'événements et d'activités tels qu'essais routiers et concours, expos itinérantes et programmes d'ambassadeurs ou de mentorat, notamment dans les régions mal desservies.

Élaboration de documents imprimés ou Web, guides interactifs, portails d'information, vidéos, webinaires, programmes d'études, matériel didactique, outils éducatifs et pratiques exemplaires.

L'aide financière fournie par Ressources naturelles Canada prendra la forme de contributions non remboursables qui couvriront jusqu'à 50 % des coûts des projets des organismes à but lucratif et jusqu'à 75 % de ceux des organismes à but non lucratif, gouvernementaux ou autochtones.

Les demandes pour cet appel de propositions seront acceptées jusqu'au 26 septembre 2023.

Citations



« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles, d'un océan à l'autre, notamment en collaboration avec nos partenaires autochtones. Des investissements dans l'installation de bornes de recharge, dans les carburants propres et dans des mesures de sensibilisation permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie de la carboneutralité et contribueront à l'atteinte de nos objectifs climatiques tout en aidant les collectivités à bâtir un avenir plus prospère et plus durable pour les générations à venir. »



L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada s'associe à des partenaires pour décarboner les transports et bâtir un avenir plus durable. Il encourage les organisations admissibles à répondre à ces appels de propositions pour les programmes de sensibilisation aux carburants propres et aux véhicules zéro émission. Nous entendons soutenir des projets importants qui contribueront à assainir l'air et à créer des débouchés économiques. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatiqueet du ministre des Ressources naturelles

Quelques faits



Nous aurons absolument besoin de combustibles propres pour soutenir nos activités dans l'avenir et pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, le Fonds pour les combustibles propres ouvre de nouvelles possibilités pour alimenter la transition du Canada vers l'énergie propre. Ce fonds aidera les entreprises canadiennes à produire des combustibles propres, créera jusqu'à 36 000 emplois d'ici 2030 et contribuera à réduire les émissions de GES.

vers l'énergie propre. Ce fonds aidera les entreprises canadiennes à produire des combustibles propres, créera jusqu'à 36 000 emplois d'ici contribuera à réduire les émissions de GES. Le secteur des transports produit plus du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Si 66 % des Canadiens n'ont jamais pris le volant ni roulé dans un véhicule électrique, 83 % souhaiteraient essayer un VEZ.

Le transport routier est responsable de 20 % de toutes les émissions de GES au Canada .

. Le transport routier de marchandises est essentiel à l'économie canadienne et produit plus de 5 % des émissions de GES au pays.

Le gouvernement fédéral soutient financièrement l'établissement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge le long des autoroutes et l'installation de bornes locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Jusqu'à maintenant, plus de 45 000 bornes de recharge de VE ont été sélectionnées pour du financement.

À ce jour, plus de 210 000 aides à l'achat d'un VZE ont été versées à des particuliers et à des entreprises au Canada .

. Depuis 2019, RNCan a soutenu 45 projets d'information sur les VZE à la grandeur du pays, et d'autres suivront, notamment sur les carburants propres et la sensibilisation des Autochtones aux VZE.

