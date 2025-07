Trilogie Francoeur

OUTREMONT, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Il y a aura bientôt un an que le poète rockeur visionnaire et résident d'Outremont depuis plus de 40 ans, Lucien Francoeur, nous quittait. Afin de rendre hommage à sa contribution exceptionnelle, l'Arrondissement dans le cadre d'Outremont 150 et en étroite collaboration avec sa fille Virginie Francoeur et sa conjointe Claudine Bertrand, propose trois événements gratuits à la population soit un spectacle, deux projections du film Francoeur : on achève bien les rockers ainsi qu'une soirée poésie.

Outremont rendra hommage à Lucien Francoeur, icône du rock québécois (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)

« Nous ne pouvions passer sous silence l'apport exceptionnel de Lucien Francoeur à la musique et à la poésie québécoise. L'Arrondissement est fier de vous proposer cette trilogie hommage à Francoeur. J'invite donc la population à venir redécouvrir son œuvre à travers l'interprétation des artistes lors du spectacle, du film ainsi que de la soirée de poésie. » de mentionner Laurent Desbois le maire d'Outremont.

Spectacle Lucien Francœur, le rocker sanctifié

16 août 2025 à 18 h sur l'avenue Bernard piétonne

Entre les avenues Champagneur et Bloomfield

En présence de sa fille Virginie et de sa conjointe Claudine Bertrand, un hommage aux poésies et aux chansons, Lucien Francœur, le rocker sanctifié, sera célébré lors de ce spectacle. Jean-Paul Daoust, poète, Martin Dubreuil, comédien et Alex Crow, guitariste de la dernière mouture de Aut'Chose et de Francœur feront revivre le temps d'un instant, l'œuvre de Francoeur sur l'avenue Bernard qu'il fréquentait quotidiennement.

Virginie Francoeur confie « Mon père avait le rock poétique tatoué sur le cœur. J'ai grandi au rythme de sa poésie, entre tendresse et rébellion. Plus de 50 ans après son premier recueil de poésie, ses mots foutent encore le feu. Sa musique fend la nuit comme une tonne de brique. Il me manque terriblement, mais je sais qu'il aurait capoté de voir son quartier, Outremont, lui rendre hommage avec autant de cœur, de poésie et de rock. »

En cas de pluie, le spectacle se déroulera sur la scène du Théâtre Outremont.

Projections Francoeur : on achève bien les rockers

8 septembre 2025 à 16 h et 19 h 30 au Théâtre Outremont

Nominé au 40es prix Gémeaux 2025 dans la catégorie Meilleure émission documentaire - biographie, art et culture, Francoeur : on achève bien les rockers est un film qui met en lumière Francoeur lors d'un voyage avec sa fille Virginie et qui revisite avec lui la Californie qui fut l'une de ses principales sources d'inspiration. Deux projections seront offertes gratuitement et les places sont limitées. La projection de 19 h 30 sera suivie d'une discussion avec Virginie Francoeur et Robbie Hart, coréalisateurs ainsi qu'Yves Bisaillon de Fata Morgana Productions. Pour vous procurer un billet, rendez-vous au lien suivant : https://theatreoutremont.tuxedobillet.com/web/cine-outremont-ou-francoeur-on-acheve-bien-les-rockers



Soirée poésie Francœur, on prend une chance avec toé

23 octobre 2025 de 17 h à 19 h à la bibliothèque Robert-Bourassa

Cette trilogie se terminera par un récital de poésie dans lequel poétesses et poètes partageront du Francœur et des textes personnels qui ont été inspirés par ce créateur exceptionnel. C'est Michel Désautels qui assurera l'animation accompagné entre autres par les artistes Carole David, Emmanuel Deraps, Louise Dupré, Bernard Pozier et Emmanuelle Riendeau sous la musique de l'ancien membre du groupe Aut'Chose, Alex Crow. Les places sont limitées à 75 personnes. Lien pour vous procurez un billet gratuit : https://forms.office.com/r/R6FQfbkb6K

Maxi s'associe aux festivités du 150e anniversaire de fondation d'Outremont

Dans la foulée de l'ouverture prochaine de ses magasins sur les avenues Bernard et du Parc, et pour témoigner de sa volonté d'activement soutenir la communauté, Maxi devient partenaire prestige des festivités. En soutenant des événements culturels et initiatives locales, la bannière souhaite ainsi s'ancrer dans le quotidien des résidents, prendre part à la vie de quartier et jouer un rôle clé dans le bien-être, le dynamisme et la vitalité de l'arrondissement.

Pour connaître l'ensemble des activités proposées, rendez-vous sur : bit.ly/Outremont-150

La trilogie Francoeur est rendue possible grâce aux soutiens financiers d'Outremont 150, de son partenaire majeur Desjardins - Caisse des Versants du mont Royal, de son partenaire prestige Maxi, à l'étroite collaboration de Virginie Francoeur et de Claudine Bertrand et au Théâtre Outremont.

Renseignements :

Photo : Lucien Francoeur, crédit : Daniel Guimond

Dossier de presse disponible sur demande : [email protected]

Mélanie Hamel, chargée de communication

Cellulaire : 514 838-4764

Équipe des communications

Courriel : [email protected]

SOURCE Arrondissement d'Outremont