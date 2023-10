OUTREMONT, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le budget 2024 de l'arrondissement s'élèvera à 18 410 400 $, qui permettra de maintenir la qualité des services, la sécurité et la mobilité durable ainsi que les mesures prises pour l'urgence climatique.

Laurent Desbois, maire d'Outremont Outremont maintient le cap avec ses priorités malgré les contraintes budgétaires. (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)

Le budget de fonctionnement 2024 ainsi que celui du programme décennal d'immobilisations 2024-2033 de l'arrondissement ont été adoptés lors de la séance extraordinaire du 10 octobre dernier. La préparation de ce budget a été marquée par des enjeux et défis importants afin de déposer un exercice financier 2024 rigoureux et à la hauteur des attentes de la population d'Outremont.

« La hausse insuffisante des transferts de la ville centre par rapport à l'inflation et le coût supplémentaire d'entretien du secteur MIL, qui représente 13 % d'augmentation de notre territoire engendrent des défis financiers importants. Nous déposons un budget rigoureux, mais toujours tourné vers l'avancement au profit du bien-être de notre population. » a mentionné le maire Laurent Desbois qui ajoute que « Nous maintenons nos priorités : sécurité, mobilité douce et active, bonne gouvernance, parcs et culture. À titre d'exemple, nous avons aménagé en projet pilote cette année, la première rue-école à Outremont, un modèle en matière de nouvelles mesures de sécurisation des écoles. D'autres initiatives du genre verront le jour en 2024. »

Faits saillants 2024

Établi à 18 410 400 $, le budget de fonctionnement de l'arrondissement représente une augmentation de 4,3 % par rapport au budget de 2023 qui avait été adopté à 17 658 200 $. Cet investissement se traduit par le maintien des services de qualité offerts, la mise en route en 2024 du Plan de mobilité durable et sécuritaire d'Outremont afin d'augmenter la sécurité des déplacements pour les plus vulnérables dont les étudiant(e)s et les aîné(e)s et le déploiement d'actions concrètes pour répondre à l'urgence climatique sur le territoire.

Répartition des principales sources de revenus de l'Arrondissement en 2024

Transferts de la Ville de Montréal : 10 550 900 $

Taxe locale relative aux services : 3 914 300 $

Revenus autonomes d'arrondissement (permis, tarification, etc.) : 3 356 100 $

Les tarifs pour services augmentent de 4 % (revenus anticipés de 129 000 $)

Fonds d'urgence climatique 80 000 $

Fonds de parcs 250 000 $

Fonds de stationnement 90 900 $

Surplus d'arrondissement 168 200 $

Total : 18 410 400 $

En 2024, le taux de taxation par 100 $ d'évaluation de la taxe locale relative aux services restera inchangé par rapport à 2023, soit 0,0452 ¢/100 $, ce qui génère une augmentation des revenus de 10 %.

Programme décennal d'investissement 2024-2033 (PDI)

N'ayant subi aucune indexation de la part de la ville centre depuis 2016, le budget annuel du PDI de 2,56 M$ exige un exercice de planification rigoureux. D'importants projets sont prévus et parmi ceux-ci, notons la restauration et la mise aux normes du chalet du parc Saint-Viateur, des travaux d'entretien et de mises aux normes de la Mairie d'arrondissement, la réfection de la Zone sportive du parc Beaubien d'Outremont et de son terrain de soccer, et une étude de faisabilité pour la réfection de l'escalier Maplewood, qui représente de nombreux défis étant donné sa situation géographique.

Autres projets prévus en 2024

Grâce à l'apport financier du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme de Patrimoine canadien, plusieurs projets porteurs pour la communauté pourront être réalisés au cours de la prochaine année dans le cadre du projet des Communautés de ruelles qui se déroulera jusqu'en mars 2025.

Finalement, l'Arrondissement travaille sur son Plan directeur de mobilité durable et sécuritaire qui a comme objectif de réduire la circulation de transit, de sécuriser les écoles, d'améliorer le réseau de pistes cyclables.

Le document budgétaire peut être consulté en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/documents_financiers_outremont

La séance extraordinaire est disponible en rediffusion : https://bit.ly/YouTube-Outremont

