BLAINVILLE, QC, le 4 juin 2021 /CNW/ - Le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, était dans les Basses-Laurentides hier pour souligner le lancement de la nouvelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Cela aidera les propriétaires de la région à rendre leurs maisons plus écoénergétiques et à réduire leurs factures d'électricité. Cette démarche diminuera le gaspillage d'énergie, créera des bons emplois ici et favorisera une relance économique verte.

Le lieutenant a rencontré les équipes de Fenêtres Magistral à Blainville et Quadra Plast à Sainte-Thérèse. Ces deux PME locales sont directement touchées par ce programmes et pourront créer des emplois de qualité ici.

Il a aussi rencontré à Blainville les représentants de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et de l'Association de la construction du Québec (ACQ), qui ont présenté les priorités de l'industrie et souligné l'importance d'un tel programme pour notre économie.

Grâce à cette initiative, jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens, recevront des subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune pour apporter des rénovations écoénergétiques à leurs maisons et une autre somme de 600 $ maximum pour payer l'évaluation ÉnerGuide de l'efficacité énergétique de leurs maisons, avant et après la rénovation. Parmi les rénovations domiciliaires admissibles, mentionnons le remplacement des fenêtres et des portes, l'amélioration de l'isolation, l'étanchéisation, l'amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation (p. ex. thermopompes), l'installation de thermostats intelligents et l'installation des panneaux solaires.

Nous avons besoin encore plus de conseillers en efficacité énergétique pour effectuer les évaluations ÉnerGuide d'un océan à l'autre. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous voulions recruter et former jusqu'à 2 000 nouveaux conseillers. Centré sur la promotion de la diversité et de l'inclusion, ce processus de recrutement créera des emplois et stimulera une croissance économique qui profitera à tous.

L'annonce d'hier est l'une des nombreuses mesures que prend votre gouvernement fédéral pour combattre les changements climatiques et pour protéger l'environnement. Grâce au plan climatique renforcé du Canada Un environnement sain et une économie saine, nous rendons la vie plus abordable aux Canadiens, créons de bons emplois dans la classe moyenne et bâtissons une économie plus forte et plus verte.

Citations

« Les Canadiens cherchent des moyens d'économiser sur leurs factures d'énergie et de fournir leur part d'efforts pour combattre les changements climatiques. En améliorant l'efficacité énergétique, nous stimulons l'activité économique, créons des emplois et aidons les Canadiens à réduire leur empreinte carbone. La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, c'est bon pour le portefeuille, pour l'économie et pour la planète. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le lancement de cette nouvelle aide à la rénovation de nos maisons va faire une différence concrète dans la vie des gens de Blainville, de Sainte-Thérèse, Boisbriand et de toutes les Basse-Laurentides. C'est un bon coup de pouce de notre gouvernement aux familles d'ici, qui vont pouvoir réduire leurs factures d'électricité. C'est aussi une aide significative à la création de bons emplois ici et à la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Lieutenant du Québe et Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Chez Fenêtres Magistral nous savons que remplacer des portes et fenêtres désuètes par des produits modernes à haut rendement énergétique fait parti des meilleurs gestes concrets qu'un ménage peut poser pour réduire ses dépenses énergétiques tout en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre. Nous croyons que le programme de subvention du gouvernement fédéral motivera un grand nombre de ménages canadien à investir en rénovation pour leur bénéfice et celui de la collectivité. »

Gilles Brassard, B.A.A

Directeur général de Fenêtres Magistral

« L'heure est à la relance de l'économie et l'industrie de la construction est prête à relever le défi. Les investissements annoncés par le gouvernement du Canada aideront très certainement à rebâtir l'économie canadienne tout en améliorant notre qualité de vie. Investir dans des infrastructures durables, c'est investir dans une économie plus durable, mais aussi plus inclusive et verte tout en stimulant l'emploi et en appuyant les entreprises d'ici. »

Jean-François Arbour, ing.

Président de l'ACQ

« Pour relever les défis que nous nous sommes fixés comme société d'ici 2050, il faut veiller à ce que la rénovation écoénergétique soit systématiquement prise en compte à partir d'aujourd'hui. C'est une occasion à ne pas rater. Les mesures annoncées par le gouvernement du Canada sont des incitatifs de premier plan pour réussir cette transformation. Soulignons que 57% des habitations privées au Québec ont été construites avant 1980, soit 5% de plus que la moyenne canadienne, ce qui témoigne d'un vaste potentiel de mise à niveau au plan écoénergétique. »

Luc Bélanger

Pdg de l'APCHQ

Quelques faits

Les propriétaires peuvent se rendre sur le site pour s'inscrire, pour planifier leurs rénovations et pour étayer les travaux réalisés par des documents, que ce soit en soumettant leur candidature à une évaluation ÉnerGuide avant rénovation, en choisissant parmi une liste de rénovations possibles, en prévoyant une évaluation après rénovation ou en soumettant une demande de remboursement.

Pour être admissible à cette nouvelle initiative, la résidence principale d'un propriétaire donné doit avoir été construite il y a au moins six mois et répondre aux critères d'admissibilité de l'évaluation ÉnerGuide. Parmi les types d'habitations acceptés figurent les maisons unifamiliales, les maisons jumelées, les maisons en rangée, les maisons de ville, les chalets quatre-saisons, les maisons mobiles sur fondations permanentes, les maisons flottantes amarrées de façon permanente, les petits immeubles résidentiels à logements multiples (de trois étages ou moins et d'une superficie au sol de 600 m 2 ou moins) et les immeubles à usages multiples (portion résidentielle seulement).

ou moins) et les immeubles à usages multiples (portion résidentielle seulement). Les rénovations qui contribuent à protéger les maisons de certains phénomènes météorologiques (p. ex. inondations, vents violents occasionnant des dommages et tout phénomène occasionnant des pannes d'électricité) sont également admissibles à la subvention si elles sont effectuées en combinaison avec des mesures qui améliorent l'efficacité énergétique.

Les bâtiments, maisons y comprises, représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. La rénovation domiciliaire est l'un des moyens les plus efficaces de réduire ces émissions.

Annoncé en décembre 2020, le plan climatique renforcé du Canada Un environnement sain et une économie saine prévoit des investissements de 15 milliards de dollars pour faciliter l'atteinte de nos objectifs économiques et environnementaux.

prévoit des investissements de 15 milliards de dollars pour faciliter l'atteinte de nos objectifs économiques et environnementaux. Le plan prévoit des mesures pour aider les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leurs lieux de vie et de rassemblement, notamment des investissements dans des projets de rénovation.

Le budget de 2021 propose d'octroyer 4,4 milliards de dollars à la Société canadienne d'hypothèques et de logement afin qu'elle offre des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ pour aider plus de 200 000 propriétaires à effectuer d'importantes rénovations domiciliaires.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du Leader du gouvernement à la Chambre des communes, Cabinet du Lieutenant du Québec, T : 613-995-2727, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Subvention canadienne pour des maisons plus vertesCentre d'appels, 1-833-674-8282, ATS : 1-800-465-7735

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca