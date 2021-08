ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les infrastructures publiques pour protéger les collectivités et les infrastructures contre l'érosion des berges causée par les conditions météorologiques extrêmes.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de 3,6 millions de dollars qui permettra de mieux protéger les berges contre l'érosion côtière du secteur de la falaise de Cap-aux-Meules situé dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Les travaux comprennent, entre autres, le refaçage de la falaise ainsi que la mise en place d'une recharge de plage. En plus d'augmenter la résilience des résidents du secteur de Cap-aux-Meules face aux effets des changements climatiques, ce projet vise à prévenir des sinistres graves qui pourraient être causés par l'érosion côtière, les écroulements rocheux, les affaissements et les effondrements de la falaise.

Le gouvernement du Canada investira 3,6 millions de dollars dans ce projet provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement fédéral doit encore s'acquitter de son obligation de consulter auprès de la Nation Mi'gmaq. Le Québec et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine investissent également dans ce projet et leurs contributions seront communiquées à une date ultérieure.

Citations

« Je me réjouis d'annoncer aujourd'hui une contribution fédérale de 3,6 millions de dollars visant la protection des berges dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Grâce à ce projet, la communauté du secteur de Cap-aux-Meules sera mieux outillée pour faire face aux événements météorologiques extrêmes, ce qui permettra d'accroître la sécurité de ses résidents et de ses infrastructures tout en protégeant davantage notre précieux patrimoine naturel. Le plan Investir dans le Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 7,3 milliards de dollars au Québec dans plus de 1 880 projets d'infrastructure sous le plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca