MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent une aide de près de 3,6 millions de dollars pour Propulsion Québec , la grappe des transports électriques et intelligents du Québec, destinée à l'innovation dans le secteur minier.. Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, en compagnie du secrétaire parlementaire Paul Lefebvre, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, et du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoit Charette.

Ces fonds soutiendront la conception et le développement d'un système de propulsion électrique pour un camion minier de 40 tonnes, d'une solution de batterie et d'une infrastructure de recharge rapide adaptées aux opérations minières. Le projet pourrait éliminer la consommation de plus de 80 000 litres de diesel par véhicule annuellement et ainsi éviter l'émission de plus de 220 tonnes de gaz à effet de serre.

Les solutions élaborées seront mises à l'essai et validées dans des conditions réelles dans une carrière de Val-d'Or ainsi qu'à la mine de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, une entreprise minière tournée vers l'avenir qui a pour objectif de construire la toute première mine à ciel ouvert 100 % électrique. Le projet réunit les partenaires cofondateurs Propulsion Québec, l'Institut du véhicule innovant (IVI) et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), en collaboration avec Adria Power Systems, Dana TM4, Fournier et Fils ainsi que Nouveau Monde Graphite.

La pandémie a mis en relief l'importance du secteur des ressources naturelles du Canada pour notre économie nationale et dans notre vie quotidienne. Les gouvernements du Québec et du Canada sont toujours déterminés à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre qui soutiendra le secteur des ressources naturelles pendant cette difficile période économique tout en contribuant à l'amélioration de son bilan environnemental, à la croissance économique et à la création d'emplois de qualité.

« Nous aidons les sociétés minières à abaisser leurs émissions en investissant dans des technologies de réduction des émissions sur place, et les minières nous donnent un coup de main en faisant fonctionner les technologies propres dont nous aurons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Grâce à des entreprises comme Nouveau Monde Graphite qui travaillent à l'électrification complète des mines et à la production des minéraux critiques dont nous avons besoin pour mettre au point des batteries plus sophistiquées, nous sommes en mesure de faire de l'industrie minière du Canada un chef de file de la production mondiale, progressive et durable des minéraux critiques nécessaires à la transition vers un avenir énergétique propre. »

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Ce projet démontre l'efficacité de Propulsion Québec à stimuler le partage d'expertise entre les entreprises pour faire émerger des technologies propres. Le Québec est bien engagé dans le virage électrique et le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans notre volonté de produire des véhicules commerciaux électriques. Je suis d'autant plus enthousiaste que le prototype sera utilisé dans une mine de graphite, un élément clé dans le développement de la filière québécoise des batteries. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec

« Nous sommes fiers de soutenir la réalisation de ce véhicule lourd électrique très prometteur pour le développement durable de l'industrie minière. Notre vision stratégique en matière de développement minier vise notamment à prévenir et à atténuer ses répercussions sur l'environnement. Il ne fait aucun doute que ce projet collaboratif, appuyé par la Société du Plan Nord, contribuera à l'atteinte de cet objectif. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Pour relever le défi climatique, nous devons remplacer le plus possible les énergies fossiles par notre hydroélectricité. Je salue donc l'engagement des partenaires de ce projet à créer un premier véhicule lourd 100 % électrique destiné aux mines à ciel ouvert. Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui rejoint parfaitement la vision de notre gouvernement d'électrifier l'économie québécoise, en particulier le secteur des transports, avec le double objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de stimuler notre économie. Soucieux de favoriser un développement minier durable au Québec, nous suivrons l'évolution de ce projet avec grand intérêt! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Propulsion Québec se réjouit d'avoir pu, avec le concours de l'Institut du véhicule innovant et du Conseil national de recherches du Canada, réunir les partenaires clés afin d'électrifier un premier véhicule lourd destiné à l'industrie minière à ciel ouvert. Nous sommes en pleine transition vers un mode d'opération à faible impact environnemental, et c'est grâce à notre écosystème innovant et aux programmes gouvernementaux de soutien à l'électrification que nous réussirons à éliminer progressivement les véhicules diesel, responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre, et à améliorer notre bilan environnemental. »

Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents

L'investissement fédéral dans ce projet, d'un montant de 2 millions de dollars, provient du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada (RNCan), un fonds d'investissement de 155 millions de dollars pour des projets de recherche-développement et de démonstration de technologies propres dans les secteurs de l'énergie, des mines et des forêts. Plus tôt cette année, Ottawa a signifié son intention d'inclure les véhicules hors route dans les incitatifs annoncés dans le budget fédéral de 2019. L'investissement actuel appuie cette décision.

(RNCan), un fonds d'investissement de 155 millions de dollars pour des projets de recherche-développement et de démonstration de technologies propres dans les secteurs de l'énergie, des mines et des forêts. Plus tôt cette année, a signifié son intention d'inclure les véhicules hors route dans les incitatifs annoncés dans le budget fédéral de 2019. L'investissement actuel appuie cette décision. La contribution du gouvernement du Québec comprend un montant de 1 479 718 $ issu du programme Innov-R, offert par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, grâce au Fonds d'électrification et de changements climatiques. Cet appui est accordé à InnovÉÉ pour financer une partie des activités de recherche et développement du projet. La Société du Plan Nord y participe aussi en allouant une somme de 100 000 $, en provenance du Fonds d'initiatives du Plan Nord.

