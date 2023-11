Oser être soi-même : un programme d'éducation à la sexualité développé par une professeure de l'UQAM

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Image corporelle, séduction et relations amoureuses, prévention des risques liés aux sollicitations sexuelles sur les médias sociaux, consentement, valeurs et intimité, diversité sexuelle et pluralité des genres, toutes ces thématiques, et bien d'autres sont abordées dans la nouvelle édition du programme d'éducation à la sexualité Oser être soi-même qui s'adresse aux jeunes entre 12 et 17 ans. Dirigé par la sexologue et professeure au Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Francine Duquet, le programme s'inscrit dans le projet Outiller les jeunes face à l'hypersexualisation. Celui-ci vise à sensibiliser les jeunes et les adultes qui les accompagnent aux phénomènes d'hypersexualisation sociale et de sexualisation précoce et propose des pistes de réflexion et d'action en matière d'éducation à la sexualité.

Adapté au niveau de l'âge et du développement psychosexuel des jeunes, le programme Oser être soi-même traite de la sexualité de manière globale afin d'aider les jeunes à mieux appréhender la sexualité à l'adolescence. De plus, il vise à développer des habiletés essentielles pour une communication efficace, ainsi que le respect de leurs besoins personnels et de leurs limites, tout en reconnaissant ceux des autres. Les apprentissages se font en progression.

Une telle démarche d'éducation à la sexualité a pour but de développer l'esprit critique des jeunes face aux messages ambiants sur la sexualité (médias, réseaux sociaux, etc.), afin de les aider à prendre des décisions éclairées qui correspondent à leur identité et à leur réalité, sans subir une pression indésirable. Il importe d'identifier les enjeux liés au partage de leur intimité, aux responsabilités qui l'accompagnent (ex. : consentement, prévention de conduites à risque, etc.), mais aussi, aux conditions qui permettent de vivre une sexualité de manière respectueuse et plaisante.

« L'actualité récente nous démontre la pertinence d'un programme d'éducation à la sexualité qui prône des valeurs de dignité, de bienveillance et de sécurité. Il demeure primordial que la sexualité soit abordée auprès des jeunes pour leur apprendre à naviguer dans cet univers à la fois méconnu et fort médiatisé voire commercialisé, et ce, avec les meilleurs outils possibles, affirme la professeure Duquet. Le programme Oser être soi-même fait la promotion d'une sexualité globale, positive, inclusive et critique. »

Objectifs d'apprentissage

Le programme vise trois principaux objectifs :

Favoriser la réflexion sur ce que représentent et impliquent l'amitié, l'éveil amoureux et sexuel, la séduction, les relations amoureuses, l'intimité - affective et sexuelle - et les rapports égalitaires tout en considérant l'âge et le développement des jeunes.



Favoriser le développement d'un esprit critique face à la commercialisation de la sexualité et à ses impacts sur la construction de leur identité, sur leurs perceptions des relations ainsi que sur l'intimité.



Favoriser le développement d'habiletés à affirmer davantage leur point de vue et, s'il y a lieu, à mieux négocier leurs activités sexuelles dans le respect de leur intimité, de leurs limites et de celles des autres.

Certains thèmes abordés peuvent faire l'objet d'une unique rencontre pour un seul niveau scolaire. Par exemple, les élèves de première secondaire auront une rencontre sur la prévention de l'intimidation alors que celles et ceux en cinquième secondaire aborderont la diversité et la pluralité des genres. D'autres thèmes sont transversaux et se retrouvent pour plusieurs niveaux scolaires : image corporelle, séduction et relations amoureuses, consentement et agir sexuel. Chaque rencontre est abordée différemment et comprend des activités pédagogiques propres à la thématique.

Conception du programme

Destinée au personnel enseignant ainsi qu'aux intervenantes et intervenants œuvrant dans le milieu communautaire-jeunesse ou celui de la santé et des services sociaux, la nouvelle version d'Oser être soi-même est le fruit d'un travail rigoureux. Celle-ci a été adaptée aux nouvelles réalités sociosexuelles des adolescentes et adolescents. Une recension de la littérature scientifique récente, d'outils didactiques et de vidéos éducatives a été réalisée. Les résultats d'une étude portant sur l'évaluation de la première édition du programme Oser être soi-même (Duquet, Gagnon et Faucher, 2010), réalisée auprès de 374 jeunes de 4e et 5e secondaire (Lefort, 2022) ont aussi été considérés. Finalement, le programme a été conçu à partir du modèle théorique IMHC (Information, Motivation, Habiletés Comportementales) (Fisher et Fisher, 1992, 1998 ; Fisher, Fisher et Shuper, 2014) afin que les participantes et participants soient en mesure de transposer dans leur quotidien, les connaissances acquises. Ce modèle est d'ailleurs recommandé par le Conseil d'information et d'éducation sexuelle du Canada (CIÉSCAN, 2019).

« Nous avons conçu un véritable programme clé en main, qui comprend 20 rencontres, variant de 75 à 150 minutes chacune, pour lequel les intentions pédagogiques, le déroulement, les consignes, les fiches support pour les jeunes et les personnes intervenantes, les vidéos éducatives et les diaporamas d'accompagnement à l'animation sont téléchargeables gratuitement sur notre site ou offerts à moindres frais à la Coop UQAM », explique Francine Duquet.

De plus, pour une intervention en milieu scolaire, en référence aux programmes officiels du Ministère, l'équipe qui a conçu le programme a fait l'exercice d'identifier les liens possibles avec les intentions éducatives et les thèmes en éducation à la sexualité associés aux contenus proposés en 2018 par le ministère de l'Éducation, ainsi que ceux associés aux compétences du récent Programme d'études Culture et citoyenneté québécoise (MEQ, 2022).

Le programme Oser être soi-même est disponible gratuitement en ligne en français et en anglais Be True To You.

Partenaire

Grâce à un accord conjoint impliquant le projet Outiller les jeunes face à l'hypersexualisation, le Service des partenariats et du soutien à l'innovation de l'UQAM et le ministère de l'Éducation du Québec, ce projet a pu être concrétisé. Il convient de souligner que la refonte et la traduction en anglais du programme Oser être soi-même, ainsi que la mise en place d'une offre de formation pour les commissions scolaires anglophones, ont été rendues possibles grâce à la contribution financière du MEQ dans le cadre de l'Entente Canada-Québec.

