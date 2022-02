Alain Miquelon dirigera le nouveau bureau de l'entreprise à Montréal

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Origin Merchant Partners (« Origin »), une importante banque d'investissement indépendante canadienne, est heureuse d'annoncer le lancement de ses activités au Québec. Alain Miquelon, vétéran du secteur des finances, se joint à l'entreprise comme Principal et mènera cette initiative depuis le nouveau bureau d'Origin à Montréal.

M. Miquelon compte plus de 30 ans d'expérience en entreprise au Québec, incluant plus de 20 ans d'expérience dans des postes de haute direction au sein de diverses sociétés publiques, ainsi qu'au sein des services bancaires d'investissement de l'une des grandes banques canadiennes. Il possède une vaste expérience à titre de haut dirigeant dans le secteur des services financiers, ayant occupé le poste de président et chef de la direction de la Bourse de Montréal au sein du Groupe TMX et, plus récemment, celui d'associé principal chez Novacap, une des plus grandes sociétés de capital-investissement privé au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alain pour diriger cette importante initiative », a déclaré Jim Meloche, associé directeur d'Origin. « Le Québec, avec son économie florissante et sa culture entrepreneuriale, cadre bien avec l'expertise d'Origin. En combinant cette expertise à la vaste expérience d'Alain et à son réseau de relations, notre entreprise est en mesure d'offrir des services de la plus haute qualité à nos futurs clients du Québec, ainsi qu'à nos clients existants, en particulier ceux des secteurs des services financiers et de la technologie. »

« Je suis extrêmement heureux de me joindre à Origin à titre de Principal », a dit M. Miquelon. « Origin a développé une expertise unique qui permet aux fondateurs, propriétaires d'entreprises et aux compagnies d'atteindre leurs objectifs stratégiques, les supportant dans leurs stratégies d'acquisition, de financement et de repreneuriat. Je suis ravi d'offrir cette plateforme aux entrepreneurs et aux dirigeants du Québec, et de pouvoir collaborer avec eux dans l'exécution de leurs plans stratégiques. »

À propos d'Origin Merchant Partners

ORIGIN MERCHANT PARTNERS est la plus importante banque d'investissement indépendante du Canada avec des bureaux à Toronto et à Montréal. Une équipe de 35 professionnels chevronnés offrent des services consultatifs en matière de fusions et d'acquisitions, de levée de capitaux, et de restructuration /recapitalisation. Les 14 principaux d'Origin possèdent chacun plus de vingt ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement ou dans le secteur financier, ainsi qu'une expertise dans un large éventail de secteurs.

Depuis la création d'Origin en 2011, l'équipe des services bancaires d'investissement a mené à terme plus de 100 transactions dont la valeur totale dépasse 11 milliards de dollars.

SOURCE Origin Merchant Partners

Renseignements: Pour obtenir des renseignements sur nos activités au Québec, communiquez avec Alain Miquelon à [email protected] ou au 514 233-5313; Pour les demandes de renseignements généraux ou des médias, communiquez avec Karen Fisman à [email protected]