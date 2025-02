Origin Merchant Partners renforce sa pratique dans les secteurs industriel et de la consommation avec l'ajout de CCC Investment Banking

TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Origin Merchant Partners (« Origin ») a conclu une transaction avec CCC Investment Banking, une banque d'investissement avec 60 ans d'expérience en matière de fusions et acquisitions et une forte concentration dans les secteurs industriel et de la consommation. Suite à la transaction, cinq directeurs généraux et deux professionnels se joindront à Origin à Toronto et à Vancouver, élargissant la présence de la banque d'investissement dans l'ouest canadien.

Fondée en 1975, CCC Investment Banking a été l'un des premiers conseillers en fusions et acquisitions indépendent au Canada. Son équipe a offert leurs services aupres de ses clients pour un total de plus de 300 transactions, en portant attention aux compagnies dans les secteurs industriel et de la consommation (en particulier portant sur l'alimentation et les boissons), ainsi que sur des transactions réussies dans les secteurs de la santé, des services financiers et commerciaux et des technologies de l'information.

Le co-président d'Origin, Jim Osler, a commenté : « Nous avons travaillé avec l'équipe de CCC au fil des années sur plusieurs transactions et avons toujours été impressionnés par leur solide pratique commerciale axée sur les fondateurs. Ils portent un soin unique à chaque client et ont une culture qui correspond bien à celle d'Origin. Nous sommes ravis que l'équipe de CCC se joigne à Origin et contribue une profondeur supplémentaire à nos pratiques dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, de la consommation et du commerce, et de la santé. »

Les directeurs généraux principaux de CCC, Bill Farrell et Rob Bird, ont commenté : « Au cours des 14 dernières années, nous avons vu Origin passer d'une nouvelle entreprise à un chef de file des banques d'investissement indépendantes offrant conseil en fusions et acquisitions au Canada. Ce sont des professionnels de haut niveau et nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe et d'offrir leur expertise sectorielle, ainsi que leur vaste réseau, présence aux États-Unis et leur vaste expérience transactionnelle à nos clients. »

Cet ajout renforce la croissance continue d'Origin au cours des dernières années et renforce la position de la compagnie en tant qu'acteur clé dans l'industrie des services conseillers en fusions et acquisitions aux clients américains et canadiens.

À propos d'Origin Merchant Partners

Origin Merchant Partners est une importante banque d'investissement indépendante nord-américaine avec plus de 60 employés à temps plein situés à travers les États-Unis (Atlanta, Boston, Chicago, Denver) et le Canada (Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver). Nous fournissons des services de conseil en financement d'entreprise sur mesure, spécialisés dans les fusions et acquisitions, le financement et la restructuration. Nos clients nous font confiance pour nos conseils dévoués, expérimentés et indépendants pour répondre à leurs objectifs stratégiques et financiers uniques. Les clients d'Origin reçoivent des conseils sans conflit d'intérêts de notre haute direction qui guide chaque étape du processus de transaction. Nous tirons parti de notre vaste expertise en matière de transactions, de notre pensée novatrice et d'un vaste réseau de relations nationales et mondiales pour offrir des résultats supérieurs à nos clients.

SOURCE Origin Merchant Partners

Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]