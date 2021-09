En s'appuyant sur sa vision qui est d'améliorer la santé de chaque femme et de faire que chaque jour soit un meilleur jour, Organon veut donner le pouvoir aux femmes afin qu'elles puissent être en plein contrôle de leur santé sexuelle

KIRKLAND, QC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé des femmes, soulignera cette année la Journée mondiale de la contraception en lançant une campagne de sensibilisation au problème mondial de santé publique des grossesses non planifiées. Dans le cadre de cette campagne, Organon Canada s'associe à la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) afin d'amorcer une conversation sur les taux surprenants de grossesses non planifiées au Canada et l'importance d'éduquer les femmes sur la façon de choisir la méthode contraceptive qui convient le mieux à leur mode de vie.

Bien qu'on croie souvent que les grossesses non planifiées ne sont plus un problème au Canada, près de 50 % des grossesses ne sont pas planifiées, ce qui démontre que cela demeure un important problème de santé publique.1 En fait, pendant au moins la moitié de leur vie reproductive, les femmes au Canada font face à un risque de grossesse non planifiée.2 Les grossesses non planifiées peuvent toucher n'importe quelle femme, où qu'elle se trouve, peu importe ses antécédents sociaux ou économiques, et elles représentent un coût important pour les individus et la société, tant directement qu'indirectement. Il existe un lien entre cette situation et les effets néfastes sur la santé de la mère et celle de son bébé.3 À travers le monde, les grossesses non planifiées touchent environ 121 millions de femmes chaque année.4 Une étude de 2019 a révélé que, à l'échelle mondiale, plus d'un milliard de femmes ont besoin des services de planification familiale, mais que, pour 270 millions d'entre elles, l'accès à des méthodes modernes n'est pas possible.5

« Les femmes doivent être habilitées, par l'éducation, l'empathie et des discussions ouvertes, à prendre les bonnes décisions pour leur corps et à décider quand elles sont prêtes à donner naissance, que ce soit pour la première fois ou non. Nous voulons aider à créer un environnement où toutes les femmes peuvent avoir des conversations éclairées avec leur professionnel de la santé », a déclaré Amy Cairns, vice-présidente, domaine de la santé des femmes, Organon Canada.

Les grossesses non planifiées ne sont pas seulement une conséquence de relations sexuelles non protégées : d'autres facteurs peuvent également être en cause, notamment l'accès inadéquat à une méthode contraceptive ou un mauvais choix de contraception. En ce qui concerne les méthodes contraceptives, chaque situation est unique. Il pourrait être avantageux pour les femmes d'en apprendre davantage sur les différentes méthodes disponibles et de discuter de ces options avec leur médecin afin de pouvoir prendre une décision éclairée.

« Le Canada continue d'avoir un taux élevé de grossesses non planifiées. Il est essentiel que les femmes aient accès à des méthodes de contraception qui répondent le mieux à leurs besoins et à leur mode de vie, y compris des options qui se sont révélées sécuritaires et efficaces. L'information et l'éducation peuvent les aider à faire ce choix », a déclaré la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC.

Dans le cadre de leur engagement à aider les femmes dans leur cheminement concernant la santé reproductive, Organon Canada et la SOGC réunissent des femmes, des spécialistes et des médecins dans le cadre d'un événement virtuel qui aura lieu le mercredi 29 septembre à 18 h 30, heure avancée de l'Est, et qui portera sur les grossesses non planifiées et la contraception. La conférence Falling In Love with the Right Contraception sera animée par la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC, et mettra en vedette les docteures Ashley Waddington et Julie Thorn.

L'événement sera accessible sur la page Facebook de la SOGC, où les gens sont encouragés à faire part de leur point de vue pour aider les femmes à prendre pleinement le contrôle de leur corps et de leur vie, en prenant en main leur contraception et, en fin de compte, en réduisant les grossesses non planifiées.

À propos d'Organon

Organon (NYSE: OGN) est une entreprise mondiale du secteur des soins de santé issue d'une scission de Merck (NYSE: MRK) connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, qui se consacre à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie Spécialiste de la santé au féminin, l'entreprise offre une gamme de plus de 60 médicaments et produits couvrant un éventail de domaines thérapeutiques. Grâce à la gamme de produits de santé reproductive, associée à l'expansion des activités dans le secteur des produits biosimilaires et à une gamme de médicaments établis stable, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie importants qui appuieront les investissements dans les possibilités de croissance futures dans le domaine de la santé des femmes, y compris le développement des affaires comme l'acquisition récente d'Alydia Health, une entreprise d'appareils médicaux axée sur le traitement des hémorragies post-partum. De plus, Organon explore les possibilités de collaborer avec des innovateurs du secteur biopharmaceutique qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux en croissance rapide.

Organon œuvre à l'échelle internationale et elle est dotée d'une portée géographique importante et de capacités commerciales de calibre mondial. Elle compte environ 9 000 employés et son siège social est situé à Jersey City au New Jersey.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.organon.ca et communiquez avec nous sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prospectives d'Organon

À l'exception des renseignements historiques contenus dans le présent communiqué, le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » (forward looking statements), au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, en incluant, mais de façon non restrictive, des déclarations sur les attentes de la direction à l'égard des perspectives d'Organon. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des termes tels que « potentiel », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « planifier », « croire », « chercher », « estimer », ainsi que des verbes au futur ou des mots de signification semblable. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction d'Organon et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Si les postulats comptables se révélaient inexacts, ou si certains risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, les résultats réels pourraient s'écarter sensiblement de ceux formulés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence; les facteurs économiques généraux, notamment les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 et de l'émergence de variants; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou de la législation en matière de soins de santé aux États-Unis et au niveau international : les percées technologiques ainsi que les nouveaux produits et les brevets des concurrents; les défis inhérents au développement de tout nouveau produit, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité d'Organon à prédire précisément les conditions futures du marché; les difficultés ou les retards de production; l'instabilité financière des économies internationales et le risque pays; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d'Organon et des autres protections relatives aux produits innovants, ainsi que le risque de faire l'objet d'actions judiciaires, y compris les litiges sur les brevets, ou de mesures réglementaires.

Organon ne s'engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment le formulaire 10-K du rapport annuel le plus récent de la Société, accessible sur le site Web de la SEC (www.sec.gov).

