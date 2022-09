Organon Canada renforce la nécessité de sensibiliser et d'accroître l'accès aux méthodes de contraception, car près de la moitié des grossesses ne sont pas planifiées

À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, Organon veut aider à contrer le problème mondial des grossesses non planifiées en veillant à ce que les femmes prennent des décisions éclairées au sujet de leur santé reproductive

KIRKLAND, QC, le 26 sept. 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception (26 septembre), Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé des femmes, lance Agir avec elle, une approche multidimensionnelle visant à aider à contrer le problème de santé mondial des grossesses non planifiées et à améliorer l'accès à l'information sur la contraception. Organon est fière d'appuyer la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) pour renforcer l'importance de l'éducation et de la sensibilisation dans la réduction des grossesses non planifiées au Canada à l'occasion d'une table ronde. En outre, Organon continue de faire don de contraceptifs pour contribuer à réduire les grossesses non planifiées.

Près de la moitié de toutes les grossesses au Canada ne sont pas planifiées1. De plus, les grossesses non désirées constituent une préoccupation mondiale en matière de santé publique et de santé reproductive2. Un récent sondage* financée par Organon Canada montre que 48 % des femmes âgées de 18 à 40 ans au Canada seraient financièrement touchées par une grossesse non planifiée. Le sondage montre également que celle-ci pourrait engendrer des répercussions importantes dans d'autres aspects de leur vie, notamment leur santé mentale (43 %), leur santé physique (39 %) et leur carrière (35 %).

« Les femmes qui ont des grossesses non planifiées courent un risque élevé de subir des répercussions sur de nombreux facteurs de santé, qui peuvent avoir des effets négatifs importants. Il est essentiel que les femmes au Canada aient accès à diverses méthodes et ressources en matière de contraception afin qu'elles puissent faire des choix intelligents et éclairés », a déclaré Dre Diane Francoeur, directrice générale, SOGC.

Dans le cadre de son engagement à aider les femmes dans leur cheminement en matière de santé reproductive, Organon Canada appuie la SOGC en organisant une table ronde avec des représentant(e)s de la SOGC, des médecins et des groupes de défense des droits pour aborder les grossesses non planifiées et la nécessité d'améliorer l'éducation sexuelle. Animée par Eva Hartling, la discussion réunit notamment Dre Francoeur et Frédérique Chabot, directrice de la promotion de la santé domestique à Action Canada pour la santé et les droits sexuels, ainsi que d'autres professionnels de la santé. Le balado sera disponible sur la chaîne « The Brand is Female » le lundi 26 septembre à 9 h HAE à l'adresse https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-brand-is-female/id1450048766.

« L'éducation, la sensibilisation, l'accès et les ressources sont des piliers clés pour aider à réduire les grossesses non planifiées. Organon s'est engagée à soutenir la santé au féminin et continuera de faire sa part en écoutant les besoins des femmes tout en collaborant avec les décideurs, les défenseurs des droits et les dirigeants communautaires pour aider à réduire les taux de grossesses non planifiées au Canada », a déclaré Mike Casia, président et directeur général d'Organon Canada.

Dans le cadre de son engagement mondial en matière de facteurs ESG visant à prévenir environ 120 millions de grossesses non planifiées dans le monde d'ici 2030, Organon Canada a récemment fait don de plus de 800 contraceptifs à un centre de santé local afin d'appuyer un programme visant à réduire les grossesses non planifiées.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de la contraception, visitez l'adresse https://www.sogc.org/fr/contraception.

__________________________________________________________________________________________________________ 1Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Grossesses non planifiées. Accessible au https://www.pregnancyinfo.ca/fr/your-pregnancy/special-consideration/unintended-pregnancy/. Site consulté le 7 septembre 2022. 2 YAZDKHASTI M, POURREZA A, PIRAK A, ABDI F. « Unintended Pregnancy and its Adverse Social and Economic Consequences on Health System: a narrative review article ». Iran Journal of Public Health. vol. 44, no 1 (2015), p. 12-21.

