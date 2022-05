Organon Canada, entreprise dédiée à la santé des femmes, se réjouit de la décision du gouvernement du Québec d'élargir la couverture universelle à davantage d'options en hormonothérapie, offrant ainsi plus de choix aux femmes souffrant des symptômes de la ménopause

Prometrium® et Estrogel® sont maintenant remboursés sans condition par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

KIRKLAND, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Organon Canada (NYSE: OGN) seule entreprise de sa taille dédiée à la santé des femmes, accueille avec enthousiasme l'ajout de Prometrium® et d'Estrogel® à la liste régulière des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« En tant qu'entreprise dédiée à la santé des femmes, nous sommes fiers d'avoir collaboré avec le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec afin que les femmes du Québec aient accès à davantage d'options en hormonothérapie qui répondent à leurs besoins, et ce, durant notre toute première année d'activité », a dit Michael Casia, président et directeur général, Organon Canada.

Lors de son lancement le 3 juin 2021, Organon Canada s'est dotée d'une vision unique : favoriser une meilleure santé pour chaque femme, chaque jour. L'entreprise s'est alors engagée à écouter les femmes pour entendre - et comprendre - leurs besoins en matière de santé, notamment en ménopause, et à contribuer à trouver des solutions aux problèmes non comblés.

« Organon Canada entend poursuivre sur cette lancée en se concentrant sur la santé reproductive des femmes, les problèmes de santé qui leurs sont propres ainsi que sur les maladies qui touchent particulièrement les femmes, affirme Amy Cairns, directrice exécutive, Santé des femmes et marques établies. Nous continuerons d'être à l'écoute de leurs besoins en santé tout en agissant pour contribuer à faire une différence. »

À propos d'Organon

Organon est une entreprise mondiale de soins de santé issue d'une scission de Merck (NYSE: MRK), connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, qui se concentre sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans divers domaines thérapeutiques. Grâce à sa gamme de produits en santé féminine, à l'expansion de ses activités en biosimilaires et à la stabilité de ses médicaments établis, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie importants qui soutiendront les investissements dans l'innovation et les futures opportunités de croissance dans le domaine de la santé féminine. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon dispose d'une empreinte mondiale avec une échelle et une portée géographique significatives, des capacités commerciales de classe mondiale et environ 9 500 employés. Le siège social est situé à Jersey City, New Jersey.

Pour plus d'informations, visitez www.organon.ca et connectez-vous avec nous sur LinkedIn et Twitter.

