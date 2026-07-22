ORGANON CANADA ANNONCE LA NOMINATION DE DOMINIC BÉGIN AU POSTE DE PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ce chef de file de l'industrie depuis 25 ans sera chargé de stimuler la croissance continue et d'élargir l'accès aux médicaments au Canada

KIRKLAND, QC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Organon Canada, une société mondiale de soins de santé vouée à l'amélioration de la santé des femmes, a le plaisir d'annoncer la nomination de Dominic Bégin au poste de président et directeur général. À ce titre, M. Bégin dirigera le programme stratégique et commercial de l'organisation, renforcera son leadership dans des domaines thérapeutiques clés et élargira l'accès à des solutions rentables, y compris les produits biosimilaires, pour les gouvernements et les payeurs partout au Canada.

Dominic Bégin, président et directeur général

« C'est pour moi un honneur d'assumer cette fonction et de continuer à bâtir sur les bases solides établies depuis le lancement d'Organon au Canada », a déclaré Dominic Bégin. « De concert avec notre équipe de direction et nos collègues de l'ensemble de l'organisation, nous nous concentrerons à renforcer la présence d'Organon au Canada, à ouvrir de nouvelles possibilités et à élargir l'accès aux options de soins de santé pour les patient.e.s dans tout le pays. »

Membre fondateur de l'équipe de direction d'Organon Canada depuis 2021, M. Bégin a joué un rôle clé dans le façonnement de la culture distinctive de l'entreprise et dans l'ascension de sa division de produits biosimilaires au rang de leader du marché. Il est reconnu pour traduire la stratégie en résultats, développer des équipes très performantes et établir des partenariats de confiance dans tout l'écosystème des soins de santé.

« Dominic est un chef de file axé sur les valeurs qui a toujours produit des résultats tout en formant des équipes inclusives et axées sur les objectifs », a déclaré Litsa Spiridonakos, directrice des ressources humaines chez Organon Canada. « Sa mentalité stratégique, son expertise approfondie de l'industrie et son approche collaborative seront essentielles alors que nous continuerons d'élargir l'accès aux médicaments et de faire progresser notre leadership en matière de santé des femmes. »

M. Bégin possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique au Canada, occupant des postes aux responsabilités toujours croissantes. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur exécutif de la division de produits biosimilaires et biologiques d'Organon Canada, dans le cadre duquel il a assuré une croissance soutenue à deux chiffres, lancé de nombreux produits et aidé à élargir l'accès des patients à des traitements plus abordables, permettant aux systèmes de santé du Canada de réaliser d'importantes économies.

M. Bégin détient un baccalauréat en biologie de l'Université de Sherbrooke, et a suivi plusieurs certifications professionnelles en administration des affaires.

À propos d'Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société mondiale de soins de santé qui a pour mission d'offrir des médicaments et des solutions efficaces permettant d'envisager une vie meilleure et plus saine. Grâce à une gamme qui comprend plus de 70 médicaments et produits dans le domaine de la santé des femmes, des produits biosimilaires et des médicaments généraux, Organon concentre ses efforts sur les besoins en matière de santé qui touchent les femmes de façon unique, disproportionnée ou différente, tout en élargissant l'accès aux traitements essentiels dans plus de 140 marchés. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.organon.com/canada-fr/ et communiquez avec nous sur LinkedIn.

SOURCE Organon Canada Inc.

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