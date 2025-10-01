La recherche canadienne joue un rôle essentiel dans la mise au point d'un traitement topique de pointe contre le psoriasis

KIRKLAND, QC, le 1er Oct. 2025 /CNW/ - Organon Canada, une société mondiale de soins de santé ayant pour mission l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie, annonce la disponibilité de NDUVRA (crème de tapinarof) à 1 % pour le traitement topique du psoriasis en plaques chez les adultes. Il s'agit d'une étape importante pour les patient(e)s du Canada, puisqu'elle offre une nouvelle option de traitement aux personnes atteintes de cette maladie chronique.

L’image est une représentation visuelle qui peut différer de l’emballage final du produit. (Groupe CNW/Organon Canada Inc.)

Découverte au Canada, la crème de tapinarof a été étudiée dans le cadre du programme de développement clinique du psoriasis au Canada, mené auprès de participant(e)s dans plusieurs centres d'étude du paysi,ii. Cet aboutissement souligne le rôle important de la recherche et l'expertise clinique canadiennes pour offrir ce nouveau traitement aux patient(e)s du Canada et d'ailleurs.

« Le tapinarof représente une nouvelle option thérapeutique topique pour le traitement du psoriasis en plaques et répond à un besoin pour les zones sensibles telles que le visage et les plis cutanés », a mentionné Dr Ringuet, dermatologue, Centre de Recherche Dermatologique de Québec (CRDQ) ainsi qu'au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Les données cliniques ont démontré une réponse durable de quelques mois, et ce même à l'arrêt du traitement, ce qui a offert aux patients une pause de traitement lors de la résolution des symptômes. »

La crème de tapinarof est le premier produit autorisé par Santé Canada dans une nouvelle classe de traitements topiques appelés agonistes des récepteurs des hydrocarbures aryliques. Elle s'applique une fois par jour, en fine couche, sur les zones affectées et peut être utilisée sur toutes les surfaces de la peau, y compris la tête, le cou et les zones intertrigentes. Ce traitement a été intégré à la gamme de produits d'Organon en octobre 2024 après l'acquisition de Dermavant.

« La disponibilité de NDUVRA (crème de tapinarof) sur le marché canadien fournira une autre option de traitement pour le psoriasis en plaques léger à grave », indique Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « Nous sommes ravi(e)s d'élargir notre gamme de produits de dermatologie avec ce nouveau traitement et d'offrir un médicament qui a entraîné d'importantes améliorations dans le cadre des études cliniques. »

Pour en savoir plus sur NDUVRA (crème de tapinarof), notamment des renseignements importants sur l'innocuité, veuillez consulter https://www.organon.com/canada-fr/wp-content/uploads/sites/28/2025/04/NDUVRA_PM_F.pdf

À propos du psoriasis en plaques iii,iv

Le psoriasis en plaques est la forme la plus courante de maladie psoriasique et touche près de 90 % des patient(e)s. Au Canada, environ un million de personnes souffrent d'une forme ou d'une autre de psoriasis. Les symptômes peuvent être de légers à graves et comprennent habituellement des plaques cutanées surélevées de couleur rouge à violette recouvertes de squames argentées.

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale indépendante de soins de santé qui se consacre à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Avec une gamme diversifiée qui comprend plus de 70 médicaments et produits dans le domaine de la santé des femmes, des produits biosimilaires et une importante franchise de médicaments établis dans un large éventail de domaines thérapeutiques, Organon est engagée dans l'innovation et la collaboration. Organon, dont le siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey, possède un bureau à Kirkland, au Québec. Elle emploie quelque 10 000 personnes dans le monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.organon.ca et communiquer avec nous sur LinkedIn.

____________________________ i A Phase 3 Efficacy and Safety Study of Tapinarof for the Treatment of Plaque Psoriasis in Adults, clinicaltrials.gov. Study Details | Tapinarof for the Treatment of Plaque Psoriasis in Adults (3002) | ClinicalTrials.gov ii Bissonnette R, Saint-Cyr Proulx E, Jack C, Maari C. Tapinarof for psoriasis and atopic dermatitis : 15years of clinical research. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37:1168-1174. https:// doi.org/10.1111/jdv.18925 iii Un rapport sur l'accès des soins et du traitement de la maladie psoriasique au Canada. Octobre 2024. Accessible à l'adresse suivante : https://canadianpsoriasis.ca/images/PsoSerious_2024/2024_PSO_Serious_Report_French_Oct28v2.pdf iv Association canadienne de dermatologie. « Psoriasis », Accessible à l'adresse suivante : https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/maladies-et-affections/affections-cutanees/psoriasis/

SOURCE Organon Canada Inc.

Centre de presse : 450-366-1740, [email protected]