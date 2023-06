Organismes canadiens de réglementation en assurance - Les OCRA font du 28 juin la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le 28 juin sera dorénavant la « Journée nationale de sensibilisation à l'assurance » au Canada. Annoncée par les OCRA et leurs membres, cette journée a pour but d'encourager les Canadiens à examiner leurs polices d'assurance et à en apprendre davantage sur les autres types de polices et de produits d'assurance pouvant les aider à protéger leurs intérêts financiers.

« Une assurance peut procurer sécurité et protection quand nous en avons le plus besoin, mais bon nombre d'entre nous y pensons seulement lorsque ce moment arrive », affirme Éric Jacob, président des OCRA. « En faisant du 28 juin la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance, nous espérons faire prendre conscience à tous les Canadiens de l'importance d'être bien assuré ».

Tout comme la vie, vos besoins en matière d'assurance changent. Au fil du temps, la valeur de vos biens meubles et immeubles pourrait augmenter, et votre situation familiale et professionnelle pourrait évoluer. Ce faisant, la police d'assurance qui vous protégeait si bien hier pourrait ne plus convenir aujourd'hui. Examiner sa police d'assurance est une étape importante qui permet de veiller à ce que sa protection d'assurance réponde parfaitement à ses besoins.

Selon une étude menée récemment par les OCRA, si la majorité des Canadiens affirment avoir vérifié leur protection d'assurance au cours de la dernière année, seuls 21 % d'entre eux ont été invités à le faire pour s'assurer qu'elle était adéquate.

« Beaucoup de choses peuvent changer en une année », indique M. Jacob. « Nous souhaitons que cette journée amène les Canadiens à examiner leurs polices d'assurance et à jeter un regard critique non seulement sur leurs primes, mais également sur leur protection afin de voir à ce que celle-ci demeure appropriée. »

En particulier, les OCRA encouragent les gens à passer en revue leurs polices d'assurance vie. Ces dernières ne font pas l'objet du même processus de renouvellement annuel que d'autres types de couverture, comme l'assurance habitation et l'assurance automobile, et, selon les statistiques, elles sont examinées moins fréquemment.

Lorsqu'ils examinent leurs polices, les Canadiens devraient s'attarder aux points suivants :

Évaluer leur habitation et leurs biens. Leur valeur a-t-elle changé, des rénovations ont-elles été faites à leur domicile ou est-ce que des biens ont été accumulés ou vendus depuis le dernier examen?

Établir les coûts de reconstruction de l'habitation. Est-ce que des travaux ont été réalisés (par exemple, l'aménagement du sous-sol), ou existe-t-il des réalités économiques qui pourraient mener à une augmentation de ces coûts?

Tenir compte des événements importants, comme la naissance d'un enfant, la rentrée universitaire d'un jeune adulte, l'adoption d'un animal de compagnie ou le remboursement d'un prêt hypothécaire.

Déterminer si un nouveau conducteur utilise le véhicule ou si le kilométrage parcouru a changé.

Veiller à ce que les renseignements sur le bénéficiaire soient à jour.

Les OCRA rappellent que la distribution de produits d'assurance est une activité strictement réglementée. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel assureur, faites toujours affaire avec un agent, une société ou un courtier inscrit ou titulaire d'un permis. Pour ce faire, consultez le site Web de l'autorité de réglementation de votre province ou territoire. La réglementation aide à protéger les clients en veillant à ce que les personnes physiques et morales réglementées respectent les normes de conduite réglementaires en matière de traitement équitable des clients.

Pour marquer cette journée, les membres des OCRA discuteront avec les professionnels de l'assurance de l'importance de prendre contact avec leurs clients et de s'assurer que leur protection d'assurance répond à leurs besoins. Le site Web des OCRA renferme une panoplie de renseignements et de ressources qui leur seront utiles lorsqu'ils parleront à leurs clients de la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance.

À propos des OCRA

Le groupe des Organismes canadiens de réglementation en assurance offre un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Les membres des OCRA travaillent ensemble à des projets qui favorisent une approche uniforme de protection des consommateurs au moyen de la réglementation des intermédiaires en assurance.

La liste exhaustive des organisations membres des OCRA se trouve au https://www.cisro-ocra.com/ListofCISROmembers.

