Organisations conciliantes, démarquez-vous!

BROSSARD, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Votre entreprise évolue dans un marché concurrentiel et vous devez vous démarquer pour attirer et retenir la main d'œuvre ? Vous vous targuez d'offrir d'excellentes conditions de conciliation famille-travail, une exigence maintenant incontournable des travailleurs, mais cela reste un secret bien gardé pour les candidats? Soyez les premiers à obtenir et arborer le Sceau de reconnaissance conciliation famille-travail décerné par le Réseau pour un Québec Famille (RPQF), un organisme indépendant voué à la promotion de la qualité de vie des familles.

C'est en effet à partir du lundi 30 septembre que le RPQF commencera officiellement à accueillir les demandes d'inscription à ce tout nouveau programme, qui se veut un outil destiné aux organisations pour soutenir le recrutement et la rétention de main d'œuvre. Et s'il s'en fie à l'accueil plus qu'enthousiaste démontré par les grandes associations d'entreprises, les syndicats et les comités sectoriels de main-d'œuvre rencontrés lors d'une tournée de consultation au printemps dernier, le RPQF s'attend à recevoir un grand volume de demandes.

Un programme attendu des familles

En plus de trente ans de carrière, c'est la première fois que Marie Rhéaume, directrice générale du RPQF, constate un aussi grand engouement de la part du milieu des affaires pour un projet visant à soutenir les familles. « Cela démontre que nous sommes rendus là sur le plan de la norme sociale. Les familles n'accepteront plus de travailler dans une organisation qui ne respecte pas leur droit légitime à un bon équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. J'invite toutes les organisations qui l'ont déjà compris et celles qui souhaitent améliorer leur performance à cet égard à s'inscrire à notre programme, car celui-ci a été conçu spécifiquement pour les soutenir dans cette démarche et les aider à faire valoir cet avantage auprès de leurs employés et des chercheurs d'emploi », soutient-elle.

À ce titre, la directrice générale rappelle les résultats d'un sondage Léger réalisé en janvier dernier démontrant que 90 % des parents seraient incités à postuler ou à demeurer plus longtemps à l'emploi d'une entreprise détenant un tel sceau, preuve de l'importance qu'ils accordent à ce type de mesure dans leurs choix professionnels. Il s'agit donc d'une initiative non seulement saluée par le milieu des affaires, mais aussi fort attendue de la part des familles. Sachant également qu'un travailleur sur deux a des responsabilités de proche aidant, la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales préoccupe un grand nombre d'employés.

Alors, quelle sera la première organisation québécoise à afficher fièrement le Sceau de reconnaissance conciliation famille-travail? Les paris sont ouverts! Vous croyez que cela devrait être la vôtre? Inscrivez-vous dès maintenant sur www.cft.quebec!

À propos du Sceau de reconnaissance conciliation famille-travail

Pour obtenir le Sceau de reconnaissance, les organisations doivent en faire la demande à partir d'un formulaire disponible sur le site internet du programme. Par la suite, elles devront consulter leurs employés, puis développer ou renforcer leur offre de mesures de conciliation famille-travail en veillant à ce que celles-ci touchent quatre (4) domaines : l'aménagement du temps et du lieu de travail, les congés pour responsabilités familiales, le soutien aux employés et à leurs familles et l'adaptabilité de l'organisation.

Celles qui se qualifient selon ces critères obtiendront l'autorisation d'utiliser le Sceau de reconnaissance pendant une période d'un an, qui sera renouvelable. Celles qui ne se qualifient pas ou qui ne savent tout simplement pas par où commencer pourront se prévaloir d'un programme de formation et d'accompagnement proposé par le RQPF.

Pour consulter les détails du Programme reconnaissance conciliation famille-travail : www.cft.quebec.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille est un regroupement national du secteur famille qui regroupe les principales organisations nationales soucieuses de la situation des familles québécoises et provenant des secteurs communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux, syndicaux, économie sociale. Il s'agit d'un « réseau de réseaux ». Nos membres représentent plus de 4 000 organisations présentes dans toutes les régions du Québec.

