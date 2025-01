Le site de la montagne Modao est un symbole important du patrimoine historique et culturel de Yunfu et constitue le plus ancien site culturel humain du Guangdong. Il sert de toile de fond au programme virtuel « Adventure to Modao Mountain Site ». Il constitue une introduction créative au patrimoine culturel immatériel national qu'est la danse Helou, qui exprime l'espoir éternel des gens pour une vie meilleure.

Le clip vidéo « Yunfu » couvre les points d'intérêt de la ville et vise à stimuler le développement du tourisme à Yunfu. Empreintes des particularités de Yunfu, les paroles de la chanson adressent au public une bénédiction à l'occasion de la fête du printemps.

L'émission de téléréalité « Huang Junying's New Year Wish » (Le souhait du Nouvel An de Huang Junying) présente des scènes harmonieuses de Song Jiaqi, Ruan Zhaoxiang, Xu Zhaohao et Huang Junying célébrant la fête à Yunfu, comme l'organisation du gala de la fête du printemps du village et la préparation d'une table de cuisine de Yunfu.

Le spectacle de magie interactif « Welcome to Yunfu » (Bienvenue à Yunfu) présente une table de fête familiale agrémentée des spécialités agricoles de Yunfu. Le trio, composé de Song Jiaqi, originaire de Guangdong, de Ruan Zhaoxiang, star de la comédie à Hong Kong, et du chanteur populaire Xu Zhaohao, a déclenché des vagues de rire dans le public.

Située dans le nord du Guangdong, la ville de Yunfu est connue pour être la « capitale de la pierre en Chine ». Le sketch « Stone Capital Encounter » (Rencontre dans la capitale de la pierre) se déroule dans un marché de la pierre, ce qui permet au public d'apprécier la beauté de la pierre de Yunfu tout en se livrant à une joute oratoire pleine d'humour.

Yunfu est la capitale du wampi sans pépins. L'émission de communications croisées « Dreaming of Yunfu » (Rêver de Yunfu), avec les célèbres comédiens cantonais Wu Haijie et He Zhifeng, transporte le public dans le comté de Yu'nan pour qu'il soit témoin de la revitalisation rurale.

L'émission « 2025 Chinese New Year Gala-Better Lives in Guangdong » (Gala du Nouvel An chinois 2025 - Une meilleure vie dans le Guangdong), présentée par la Pearl River Channel de la Guangdong Radio and Television Station, met en valeur le charme unique de Yunfu, une ville respectueuse de l'environnement et tournée vers l'international.

