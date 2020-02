Orchestre collégial des conservatoires - Un orchestre, sept conservatoires, soixante musiciens

Ces jeunes musiciens de niveau collégial provenant de partout dans la province se déplaceront afin de vivre une expérience de musique d'ensemble. Ils auront trois journées de répétition intensive en vue du concert de dimanche. Pour Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski, cet événement bisannuel « est l'occasion de créer des liens, c'est un enrichissement pour chaque élève. Au quotidien, chacun travaille à son instrument, la plupart du temps en solitaire, alors que maintenant, ils ont l'occasion de se réunir et de renforcer leur sentiment d'appartenance. Le Conservatoire possède un modèle unique d'enseignement de la musique et l'Orchestre collégial devient en quelque sorte une célébration de cette unicité et une source de fierté pour les élèves et les professeurs. »

Cette édition de l'Orchestre collégial des conservatoires souligne également la première collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal avec la venue de la violoncelliste solo associée, Mme Anna Burden. Cette musicienne émérite offrira entre autres une classe de maître publique au Conservatoire le vendredi 13 mars à 9 h.

C'est sous la direction du professeur et chef d'orchestre, James Darling, que les jeunes musiciens des sept établissements de musique se rassembleront afin d'interpréter de grandes œuvres du répertoire classique. Au programme, Lieutenant Kijé : Suite symphonique, op. 60, de Sergeï Prokofiev, la Suite no 4, op. 61 (Mozartiana), de Piotr Ilyitch Tchaïkivski et la Symphonie no 41 en do majeur, K. 551 (Jupiter) de Wolfgang Amadeus Mozart.

LIEU ET BILLETTERIE :

Salle Georges-Beaulieu

Cégep de Rimouski

60 rue de L'Évêché Ouest, Rimouski

Billets : 20 $ | 10 $ étudiants

Gratuit 12 ans et moins

L'Orchestre collégial des conservatoires

Prokofiev, Tchaïkovski et Mozart

avec Maestro James Darling

-- Dimanche 15 mars | 13 h 30 En vente en ligne, au Conservatoire et à l'entrée



