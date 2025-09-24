VAL-D'OR, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour la période de trois mois (« T4 2025 ») et de l'exercice clos le 30 juin 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire.

Faits saillants des résultats financiers

($ en millions de dollars,

sauf les résultats par action) Période de 3 mois

close le 30 juin 2025 Période de 3 mois

close le 30 juin 2024 2) Exercice clos le 30 juin 2025 Exercice clos le 30 juin 2024 2) Produits tirés de contrats 47,2 45,3 189,1 181,2 Bénéfice brut 7,6 7,5 28,3 21,2 Marge brute (%) 16,0 16,6 15,0 11,7 Marge brute ajustée 1) (%) 20,2 17,8 19.5 15,9 BAIIA ajusté 1) 5,5 6,7 21,7 14,7 Bénéfice net (perte nette) 2,2 (2,3) 7,5 (2,4) Bénéfice net (perte nette) par action







- de base et diluée 0,06 (0,06) 0,20 (0,06)

(1) Il s'agit d'une mesure non-IFRS et non d'une mesure financière standardisée. La méthode utilisée par la Société afin de calculer ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir « Rapprochement des mesures financières non-IFRS » à la page 4 de ce communiqué de presse pour plus d'informations sur chaque mesure non-IFRS et pour les rapprochements avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables. (2) Ajusté. Se référer à la note 2 des états financiers consolidés audités.

« Tout en gardant le cap sur l'exécution de notre plan stratégique, nous avons généré une forte croissance de nos bénéfices d'une année à l'autre, grâce à l'amélioration de la rentabilité de nos activités au Canada et en Amérique du Sud », a déclaré Daniel Maheu, Président-Directeur général d'Orbit Garant. « Nos résultats positifs sont attribuables à notre orientation clients, notre approche rigoureuse dans notre stratégie d'affaires ainsi qu'à la poursuite de notre programme d'amélioration opérationnelle, soutenu par une forte demande de la clientèle. La forte croissance de nos flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation nous a donné la flexibilité nécessaire afin de réduire considérablement notre dette liée à la Facilité de crédit au cours de l'année et racheter des actions dans le cadre de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Ces activités d'allocation du capital contribueront à créer davantage de valeur pour les actionnaires. »

« Le prix de l'or atteint actuellement des niveaux historiquement élevés, et celui du cuivre reste également élevé, ce qui incite fortement nos clients du secteur minier à continuer d'investir dans des activités d'exploration et de développement miniers. Pour ce qui est de l'avenir, nous maintiendrons notre approche rigoureuse dans notre stratégie d'affaires, continuerons à mettre en œuvre notre programme d'amélioration opérationnelle, et poursuivrons le remboursement de notre dette afin de renforcer notre bilan. Nous demeurerons également concentrés sur nos régions principales, le Canada et l'Amérique du Sud. Nous disposons encore d'une capacité opérationnelle importante pour entreprendre de nouveaux contrats de forage au Canada et nous permettre d'élargir la couverture régionale de nos services, avec des coûts de mobilisation minimes. »

Résultats financiers du quatrième trimestre

Les produits pour le T4 2025 étaient de 47,2 M$, une hausse de 3,9 % comparativement à 45,3 M$ pour la période de trois mois close le 30 juin 2024 (« T4 2024 »). Au Canada, les produits tirés des contrats de forage étaient de 33,8 M$ au cours du T4 2025, une hausse de 2,7 % comparativement à 32,8 M$ au T4 2024, reflétant une augmentation du revenu par mètre foré. Les produits tirés des contrats de forage à l'international ont totalisé 13,4 M$ au T4 2025, une hausse de 7,0 % comparativement à 12,5 M$ au T4 2024, reflétant la hausse des activités de forage en Amérique du Sud.

Le bénéfice brut au T4 2025 a été de 7,6 M$, ou 16,0 % des produits, comparativement à 7,5 M$ ou 16,6 % des produits au T4 2024. La marge brute ajustée1, excluant les charges d'amortissement et un gain sur la cession d'immobilisations corporelles, s'est établie à 20,2 % au T4 2025, comparativement à 17,8 % au T4 2024. L'augmentation du bénéfice brut et de la marge brute ajustée¹ est principalement attribuable à la hausse du revenu par mètre foré au Canada et à la hausse des activités de forage en Amérique du Sud.

Les frais généraux et administratifs ont été de 4,2 M$, ou 9,0 % des produits au T4 2025, comparativement à 4,3 M$ ou 9,4 % des produits au T4 2024.

Le BAIIA ajusté1 a été de 5,5 M$ au T4 2025, comparativement à 6,7 M$ au T4 2024. Cette baisse est principalement attribuable à une variation défavorable des taux de change et aux coûts de démarrage d'un nouveau projet en Amérique du Sud, partiellement contrebalancé par une augmentation du bénéfice d'exploitation au Canada.

Le bénéfice net au T4 2025 s'est élevé à 2,2 M$, soit 0,06 $ par action (dilué), comparativement à une perte nette de 2,3 M$, soit 0,06 $ par action (dilué), au T4 2024. Le bénéfice net de la Société au T4 2025 est principalement attribuable à l'effet de la modification substantielle d'une créance et de la perte de crédit prévue, ainsi qu'à la perte de change liée à la cession de filiales au T4 2024 dans le cadre du retrait de la société d'Afrique de l'Ouest partiellement contrebalancé par une légère baisse du bénéfice d'exploitation consolidé, une réduction du recouvrement d'impôt sur le revenu et une évolution défavorable des taux de change au T4 2025 comparativement au T4 2024.

Résultats financiers de l'exercice 2024

Les produits de l'exercice 2025 ont totalisé 189,1 M$, une hausse de 4,3 %, comparativement à 181,2 M$ pour l'exercice clos le 30 juin 2024 (« exercice 2024 »). Les produits au Canada étaient de 136,1 M$ au cours de l'exercice 2025, une hausse de 2,6 % comparativement à 132,6 M$ pour l'exercice 2024, reflétant une hausse du revenu par mètre foré. Les produits à l'international étaient de 53,0 M$ pour l'exercice 2025, une hausse de 9,0 %, comparativement à 48,6 M$ au cours de l'exercice 2024, reflétant la hausse des activités de forage en Amérique du Sud.

Le bénéfice brut de l'exercice 2025 était de 28,3 M$, ou 15,0 % des produits, comparativement à 21,2 M$ ou 11,7 % des produits, pour l'exercice 2024. La marge brute ajustée¹, excluant les charges d'amortissement, et un gain sur la cession d'immobilisations corporelles, était de 19,5 % au cours de l'exercice 2025, comparativement à une marge brute ajustée¹, excluant les charges d'amortissement et un gain sur la cession d'immobilisations corporelles de 15,9 % pour l'exercice 2024. Les augmentations du bénéfice brut, et de la marge brute ajustée1 sont principalement attribuables à l'augmentation du revenu par mètre foré au Canada, la hausse des activités de forage en Amérique du Sud et la cessation des activités de forage en Afrique de l'Ouest au cours du T2 2024, qui n'étaient pas rentables.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 16,7 M$ ou 8,8 % des produits au cours de l'exercice 2025, comparativement à 16,4 M$ ou 9,1 % des produits au cours de l'exercice 2024. L'augmentation pour l'exercice 2025 reflète les ajustements salariaux annuels liés à l'inflation et l'intensification des activités de marketing et de promotion.

Le BAIIA1 ajusté a été de 21,7 M$ au cours de l'exercice 2025, comparativement au BAIIA ajusté de 14,7 M$ au cours de l'exercice 2024. Cette augmentation reflète la hausse des bénéfices d'exploitation au Canada et en Amérique du Sud, ainsi qu'un gain de change favorable.

Le bénéfice net pour l'exercice 2025 s'est établi à 7,5 M$, ou 0,20 $ par action (dilué), comparativement à une perte nette de 2,4 M$, ou 0,06 $ par action (dilué), au cours de l'exercice 2024. Le bénéfice net de la Société pour l'exercice 2025 est principalement attribuable à la hausse des bénéfices d'exploitation au Canada et en Amérique du Sud, à l'effet d'une modification importante d'une créance et d'une perte de crédit prévue, à la perte de change liée à la cession de filiales au T4 2024, aux revenus d'intérêts et à un gain de change favorable, partiellement compensé par une augmentation de la charge d'impôt sur le revenu.

Liquidités et ressources en capital

La Société a remboursé un montant net de 7,5 M$ sur sa Facilité de crédit au cours de l'exercice 2025, comparativement à un remboursement de 0,7 M$ au cours de l'exercice 2024. La dette à long terme de la Société au titre de la Facilité de crédit, y compris une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 5,0 M$ US et la portion à court terme, s'élevait à 14,0 M$ au 30 juin 2025, comparativement à 21,5 M$ au 30 juin 2024.

Le 28 octobre 2024, Orbit Garant a annoncé que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté son intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (le « programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ») afin d'acheter des actions ordinaires en circulation d'Orbit Garant sur le marché libre conformément aux règles de la TSX. Dans le cadre de l'offre publique de rachat, Orbit Garant peut acheter, de temps à autre, jusqu'à 1 868 637 actions ordinaires au cours d'une période de 12 mois commençant le 31 octobre 2024 et se terminant le 30 octobre 2025. Au cours de l'exercice 2025, Orbit Garant a racheté et annulé 68 916 actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 0,82 $ par action dans le cadre de son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités. Au 30 juin 2025, Orbit Garant avait 37 579 840 actions ordinaires émises et en circulation.

Au 30 juin 2025, le fonds de roulement de la Société s'élevait à 50,4 M$ comparativement à 48,6 M$ au 30 juin 2024.

Les besoins d'Orbit Garant en matière de fonds de roulement sont principalement liés au financement des stocks et des débiteurs.

Les états financiers consolidés audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice se terminant le 30 juin 2025 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com ou sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

Daniel Maheu, Président-Directeur général, et Pier-Luc Laplante, Chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique (en anglais) destinée aux analystes et investisseurs, le jeudi 25 septembre 2025 à 10 h (heure de l'Est). Afin de participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à https://registrations.events/easyconnect/4002554/recfrphaYBpb6dFW4/ afin de recevoir un rappel automatique instantané. Vous pouvez également composer le 647-932-3411 ou le 1-800-715-9871 pour joindre un téléphoniste en direct qui vous rejoindra à l'appel.

Une webdiffusion en direct de l'appel sera disponible sur le site Web d'Orbit Garant à l'adresse suivante : http://www.orbitgarant.com/en/events. La web émission sera archivée après la conclusion de l'appel. Afin d'accéder à la reprise de la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro 647-362-9199 ou 1-800-770-2030 et entrer le mot de passe 4002554 #. Elle sera accessible jusqu'au 2 octobre 2025.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Les données financières ont été établies conformément aux IFRS. Cependant, certaines mesures utilisées dans le présent rapport de gestion n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres sociétés. La Société est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS offrent, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des mesures financières comparables établies conformément aux IFRS, des renseignements utiles aux investisseurs et aux autres lecteurs puisqu'elles permettent d'évaluer de manière adéquate la performance opérationnelle de la Société au chapitre de l'exploitation. À l'interne, la Société utilise ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre d'indicateur de la performance de ses activités. Ces mesures sont fournies à titre informatif et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS et non comme des mesures pouvant remplacer celles-ci.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajustée : Le BAIIA est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissements. Le BAIIA est défini comme le BAIIA excluant un impact (i) de l'effet de la modification substantielle d'une créance et de la perte de crédit attendue (ii) du reclassement des écarts de conversion cumulés et (iii) des produits d'intérêts provenant du recouvrement de la créance à long terme. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le pourcentage du BAIIA ajusté par rapport aux produits du contrat.



Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée : Le bénéfice brut ajusté est défini comme le bénéfice brut excluant l'amortissement et la dépréciation des stocks due à la restructuration au Burkina Faso. La marge brute ajustée est définie comme le pourcentage de la marge brute ajustée par rapport aux produits du contrat.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajustée

La direction estime que le BAIIA est une mesure importante dans l'analyse de sa rentabilité opérationnelle, car il élimine l'incidence des coûts de financement, de certains éléments hors trésorerie, des impôts sur les bénéfices et des coûts de restructuration. Par conséquent, la direction considère qu'il s'agit d'un point de référence utile et comparable pour évaluer la performance de la Société, car les entreprises ont rarement la même structure de capital et de financement.

Rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajustée

(non audité) (en millions de dollars) T4 2025 T4 2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Bénéfice net (perte nette) de la période 2,2 (2,3)2) 7,5 (2,4)2) Ajouter :







Charges financières 0,6 0.8 2,9 3,5 Charge d'impôt sur le résultat - (1,2) 2,5 (3,7) Dépréciation et dotation aux amortissements 2,7 2,8 10,1 10,7 BAIIA 5,5 0,12) 23,0 8,12) Effet de la modification substantielle d'une créance et de la perte de crédit attendue - 5,2 - 5,2 Reclassement des écarts de conversion cumulés - 1,42) - 1,42) Revenus d'intérêts sur créances à long terme - - (1,3) - BAIIA ajusté 5,5 6,72) 21,7 14,72) Produits tirés de contrats 47,2 45,3 189,1 181,2 Marge du BAIIA ajustée (%)1) 11,7 14,72) 11,5 8,12)

1) BAIIA ajusté, divisé par les produits tirés de contrats, X 100. 2) Ajusté. Se reporter à la note 2 aux états financiers consolidés audités de la Société.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Bien que le bénéfice brut ajusté et que la marge brute ajustée ne soient pas des mesures financières reconnues définies par les IFRS, la direction les considère comme des mesures importantes puisqu'elles reflètent la rentabilité de base de la Société, compte non tenu de l'incidence de la dotation aux amortissements. Par conséquent, la direction estime que ces mesures fournissent un repère utile et comparable pour évaluer le rendement de la Société.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) T4 2025 T4 2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Produits tirés de contrats 47,2 45,3 189,1 181,2 Coût des produits tirés de contrats (incluant l'amortissement) 39,6 37,8 160,8 160,1 Moins : L'amortissement Ajouter le gain sur la cession d'immobilisations corporelles (2,3) 0,4 (2,6) 2,0 (9,1) 0,5 (9,9) 2,2 Charges directes 37,7 37,2 152,2 152,4 Bénéfice brut ajusté 9,5 8,1 36,9 28,8 Marge brute ajustée (%) 1) 20,2 17,8 19,5 15,9

1) Bénéfice brut ajusté, divisé par les produits tirés de contrats, X 100.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 186 appareils de forage et approximativement 1 100 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier » « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

