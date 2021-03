VAL-D'OR, QC, le 22 mars 2021 /CNW/ - Forage Orbit Garant Inc. (TSX: OGD) ("Orbit Garant" ou "Société") a annoncé aujourd'hui qu'Alain Laplante, FCPA, FCGA, Chef de direction financière, prendra sa retraite de la Société le 30 avril 2021. M. Laplante sera succédé par Daniel Maheu, le Contrôleur corporatif de la Société.

« Alain a été avec nous depuis notre premier appel public à l'épargne en 2008 et a joué un rôle essentiel dans l'avancement de nos objectifs stratégiques et de notre croissance. Nous remercions Alain pour son leadership et ses importantes contributions au cours de ses nombreuses années de service et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs », a déclaré Éric Alexandre, Président et chef de la direction d'Orbit Garant. « Daniel est un membre clé de notre équipe de haute direction et a une compréhension approfondie de notre entreprise. Nous nous réjouissons de sa progression vers le rôle de Chef de direction financière. »

M. Maheu, CPA, CA, a occupé le poste de Contrôleur corporatif d'Orbit Garant depuis janvier 2010 et a assumé des rôles critiques dans les finances et les opérations de la Société. Avant de se joindre à Orbit Garant, il a occupé divers postes de direction dans des sociétés de transport de 1998 à 2010, notamment celui de Contrôleur et de Chef de direction financière de deux sociétés de transport.

À propos d'Orbit Garant

Située à Val-d'Or, au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés de forage minier au Canada. Elle offre des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international grâce à ses 227 foreuses et à ses quelque 1 100 employés. Orbit Garant fournit des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement, ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la Société à www.orbitgarant.com.

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Renseignements: Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, Tél: (647) 496-7856, Adresse courriel: [email protected]

