VAL-D'OR, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Orbit Garant Forage Inc. (TSX: OGD) ("Orbit Garant" ou la "Société"), l'une des plus grandes entreprises canadienne de services de forage principalement au service de l'industrie minière, a annoncé aujourd'hui que 6705570 Canada Inc., une société détenue et contrôlée par le Vice-Président Exécutif et Administrateur Pierre Alexandre, a déposé un Avis d'Intention de Distribuer des Titres en vertu de l'article 2.8 du formulaire 45-102F1 relié à la vente proposée d'un maximum de 1 000 000 d'actions ordinaires (les "Actions"), représentant 2,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Les Actions sont vendues à des fins de planification financière personnelle. Suite à la vente (supposant la vente de toutes les Actions), M. Alexandre restera le plus important actionnaire d'Orbit Garant, contrôlant 7 863 530 actions ordinaires, représentant environ 21 % des actions ordinaires en circulation de la Société. M. Alexandre ne prévoit pas actuellement d'autres ventes d'actions ordinaires.

Il est prévu que les Actions soient vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et pourraient également être vendues ou transférées de manière privée.

Une déclaration aux termes du système d'alerte sera déposée par M. Alexandre sous le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca pour mettre à jour le système d'alerte selon cette plus récente déclaration. Une copie de l'avis d'intention de distribuer des valeurs mobilières (formulaire 45-102F1) déposé par 6705570 Canada Inc. est disponible sous le profil SEDAR+ de la Société. Il n'y a aucune garantie quant au moment des ventes proposées envisagées dans l'avis et ces ventes proposées pourraient ne pas se produire ou ne pourraient être exécutées que partiellement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à propos des intentions d'une personne à transiger des actions ordinaires de la Société. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Puisque les énoncés prospectifs traitent d'événements et conditions futurs, ils comportent, par leur nature, des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement anticipés dans de tels énoncés en raison de divers facteurs. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent différer des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, et il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés prospectifs. Les facteurs et les hypothèses matériels utilisés pour élaborer les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse incluent les intentions de la personne détenant le contrôle, la planification financière personnelle et les conditions du marché. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur les attentes des parties à la date de ce communiqué de presse. Orbit Garant ne se tient pas obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs sauf si la loi l'exige. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres décrits aux présentes.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 188 appareils de forage et approximativement 1 000 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Pour de plus amples informations : Daniel Maheu, Président-Directeur général, (819) 824-2707 poste 124; Bruce Wigle, Relations avec les Investisseurs, (647) 496-7856