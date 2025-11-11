OAKVILLE, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Dans le nord du Ghana, des milliers de femmes agricultrices prennent des mesures audacieuses pour renforcer leur résilience et saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Grâce à un financement de 12,5 millions de dollars accordé par Affaires mondiales Canada et un demi-million de dollars en financement privé, Opportunity International Canada (OIC) et notre partenaire Sinapi Aba sont fiers d'annoncer le lancement de CLIMB - Climate Resilient Livelihoods for Women in Northern Ghana (Moyens de subsistance résilients au climat pour les femmes du nord du Ghana). Cette initiative sexennale permettra d'autonomiser 14 500 petits exploitants agricoles et 500 entreprises agroalimentaires, touchant plus de 315 000 personnes dans les régions agricoles les plus vulnérables du Ghana.

Renforcer la résilience et multiplier les opportunités

Les changements climatiques exercent une pression sans précédent sur les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes qui dépendent de la terre pour nourrir leur famille. CLIMB les aidera à s'adapter et à prospérer en formant 200 agents de soutien aux agriculteurs locaux afin qu'ils dispensent une formation pratique, sensible au genre et adaptée au climat (GR-CSA) à des milliers de femmes agricultrices. Grâce à leurs nouvelles compétences et à des données météorologiques en temps réel, les femmes seront en mesure de prendre des décisions éclairées, d'améliorer leurs rendements et de renforcer leur sécurité alimentaire et leurs revenus.

Le projet renforcera également les entreprises agricoles et les agrégateurs en améliorant leur accès au financement et à l'équipement afin de développer leurs activités, d'acheter et de stocker leurs récoltes. Cela permettra de renforcer les marchés, de réduire les pertes après récolte et de garantir aux agriculteurs des acheteurs fiables pour leurs récoltes.

« CLIMB représente le meilleur de ce que le partenariat peut accomplir », déclare Dan Murray, président et directeur général d'Opportunity International Canada. « En collaboration avec Affaires mondiales Canada et Sinapi Aba, nous aidons les agricultrices à transformer les défis posés par un climat imprévisible en opportunités de croissance et de résilience. Lorsque l'expertise locale et l'engagement mondial se conjuguent, l'impact peut être véritablement transformateur. »

Des outils financiers qui contribuent à l'autonomisation

En tant que l'une des principales institutions de microfinance du Ghana, Sinapi Aba milite depuis longtemps en faveur de l'inclusion financière des femmes. Dans le cadre du programme CLIMB, elle proposera des solutions financières innovantes, notamment des prêts abordables et des assurances récoltes indexées sur les conditions météorologiques, afin d'aider les femmes à investir dans leurs exploitations agricoles et à protéger leurs récoltes contre les risques climatiques.

« Depuis près de trois décennies, Sinapi Aba accompagne les populations les plus vulnérables du Ghana, en les aidant à améliorer leurs moyens de subsistance grâce à l'accès au financement et à la formation », a déclaré Tony Fosu, PDG de Sinapi Aba. « Le programme CLIMB nous permet d'aller encore plus loin, en fournissant aux agricultrices les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour s'adapter, prospérer et mener leurs communautés vers un avenir plus durable. »

Le programme CLIMB propose aussi un modèle de financement novateur. Des 12,5 millions de dollars de financement, 5 millions sont offerts sous forme de contribution conditionnellement remboursable. Cette approche parvient de la nouvelle stratégie de développement du Canada, présentée par le secrétaire d'État Sarai, qui vise à lier l'aide internationale à la durabilité économique à long terme. En favorisant la reddition de comptes et la réinjection des fonds, ce modèle fait en sorte que les fonds disponibles pour le développement soutiennent non seulement les agricultrices d'aujourd'hui, mais favorisent aussi le développement d'écosystèmes financiers plus forts pour l'avenir.

Les femmes, moteurs du changement dans leurs communautés

Au-delà des champs, CLIMB investira dans le leadership des femmes et l'engagement communautaire, en créant des opportunités pour les femmes de participer à la prise de décision locale et de plaider en faveur du changement. En promouvant l'inclusion et l'égalité, le projet vise à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes pour les générations à venir.

Un engagement commun pour un avenir plus solide

Ensemble, l'OIC, Sinapi Aba et Affaires mondiales Canada transforment l'agriculture, qui était jusqu'à présent une lutte pour la survie, en une source de stabilité et d'espoir.

Ce lancement précède l'Année internationale des agricultrices des Nations Unies en 2026, qui mettra en avant le rôle essentiel que jouent les femmes dans l'alimentation des familles, le renforcement des économies et la conduite des efforts de résilience climatique à travers le monde.

Contact médias :

Anita Hintz

Vice-présidente, Marketing et opérations stratégiques

Opportunity International Canada

[email protected]

647-688-2905

Pour en savoir plus : opportunityinternational.ca

SOURCE Opportunity International Canada