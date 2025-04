TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - Opportunity International Canada est fière d'annoncer le lancement de WE CARE Asie du Sud, une initiative de cinq ans d'une valeur de 9,4 millions CAD, en partenariat avec Affaires mondiales Canada et Opportunity Health, un programme d'Opportunity International Australia. Ce programme vise à améliorer la santé et la résilience des familles marginalisées dans les communautés à faible revenu, en mettant l'accent sur les femmes et les filles, en Inde, au Bangladesh et au Népal.

Dans ces régions, le manque d'accès à l'information et aux services de santé, ainsi que les retards dans les traitements médicaux, signifient que des maladies évitables peuvent devenir mortelles. Grâce à un réseau d'agentes communautaires de santé formées, qui offrent une éducation sanitaire dans leurs communautés, des millions de personnes verront leurs connaissances en santé s'améliorer et auront accès aux services gouvernementaux existants. Cette initiative s'appuie sur le programme Leaders de la santé d'Opportunity en Inde et au Bangladesh, qui s'étend maintenant au Népal grâce à nos partenaires.

Transformer les communautés par le leadership des femmes

Au cœur de WE CARE Asie du Sud se trouve l'autonomisation des femmes. L'initiative formera et équipera des agentes communautaires de santé afin qu'elles deviennent des sources fiables d'information en santé, offrant de l'éducation sur la prévention des maladies, la santé maternelle et infantile, ainsi que la nutrition. Ces femmes serviront de lien entre leur communauté et les services de santé, améliorant ainsi l'accès aux soins essentiels.

Grâce à cet investissement important, WE CARE Asie du Sud permettra de :

Former et déployer des agentes communautaires de santé en Inde, au Bangladesh et au Népal;

et au Népal; Favoriser l'inclusion financière pour permettre aux familles d'investir dans leur santé et leur bien-être;

Renforcer les partenariats avec les prestataires de soins locaux et les programmes gouvernementaux afin d'améliorer l'accès aux services médicaux;

Stimuler un changement systémique durable en s'attaquant aux causes profondes des inégalités en santé dans les communautés marginalisées, touchant ainsi des millions de vies.

Une approche collaborative pour un développement durable

"Nous sommes honorés de collaborer avec Affaires mondiales Canada, Opportunity Health et nos partenaires en inclusion financière dans le cadre de ce projet transformateur", a déclaré Dan Murray, président-directeur général. "En outillant les femmes pour qu'elles deviennent des leaders communautaires en matière de santé et de résilience, nous permettons aux familles de bâtir un avenir plus sain et prometteur".

Pour assurer la durabilité à long terme, l'initiative repose sur le réseau et la vaste expérience de nos partenaires en inclusion financière, notamment BURO Bangladesh, le Centre for Development Orientation and Training en Inde, ainsi que Jeevan Bikas Samaj et Nirdhan au Népal.

Cette initiative s'aligne sur la Politique d'aide internationale féministe (PAIF) d'Affaires mondiales Canada et soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, renforçant ainsi notre engagement envers l'autonomisation des communautés marginalisées et la promotion d'une croissance économique durable.

Au cours des cinq prochaines années, WE CARE Asie du Sud renforcera les systèmes de santé communautaires, réduira les maladies évitables et améliorera l'accès aux services de santé essentiels pour des millions de personnes dans la région.

Pour consulter l'annonce complète d'Affaires mondiales Canada, cliquez ici.

À propos d'Opportunity International Canada

Opportunity International Canada aide les personnes vivant dans la pauvreté à transformer leur vie grâce à l'accès aux services financiers, à la formation et à un accompagnement. Présente dans 31 pays, OIC s'engage à bâtir un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. Pour en savoir plus, visitez opportunityinternational.ca.

