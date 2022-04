OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son Plan stratégique de 2022-2025 qui décrit ce qu'il compte faire pour se transformer afin de pouvoir s'acquitter de son mandat face aux risques nouveaux et complexes qui pèsent sur les institutions financières canadiennes. Le plan énonce non seulement les objectifs et les priorités du Bureau pour les trois prochaines années, mais aussi les mesures concrètes qu'il prendra pour s'assurer qu'il contribue à accroître la confiance du public envers le système financier du Canada.

Si le BSIF a tiré des leçons des crises financières antérieures et des précédents épisodes de volatilité, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'adapter aux risques émergents auxquels le secteur financier est confronté. Ce plan stratégique transformationnel mettra, délibérément et méthodiquement, le BSIF en position de répondre à des risques nouveaux et tenaces. Il permettra aussi de renforcer la capacité du Bureau à cerner rapidement les risques et à réagir promptement et avec autorité aux problèmes les plus urgents auxquels fait face le système financier canadien.

Par ailleurs, le degré de complexité et d'interdépendance qui caractérise le contexte de risque signifie que le rôle du BSIF devient plus évident pour la population canadienne. À mesure que la participation de l'organisme aux dossiers de politique publique s'intensifie, le plan stratégique aidera le Bureau à élaborer des réponses prudentielles efficaces et adaptées aux axes de risques émergents et en développement avec lesquels le système financier canadien doit composer.

Le Plan stratégique de 2022-2025 du BSIF énonce les objectifs et les priorités de l'organisme pour les trois prochaines années et décrit les mesures concrètes qu'il prendra pour continuer d'accroître la confiance du public envers le système financier du Canada.

Il s'articule autour de trois éléments fondamentaux :

Mandat - exécuter le mandat différemment en mettant davantage l'accent sur l'objectif d'accroître la confiance du public envers le système financier. Propension à prendre des risques - étendre et renforcer les capacités de gestion du risque et la propension à prendre des risques pour appuyer la gestion stratégique et opérationnelle. Culture - ancrer les valeurs organisationnelles dans la culture afin que les employés puissent s'épanouir malgré un contexte opérationnel de plus en plus incertain.

Le plan stratégique précise également différents objectifs et mesures qui permettent de définir des critères de réussite pour chacun de ces grands buts.

« Jusqu'ici, le BSIF a su contribuer de façon remarquable à la stabilité du système financier canadien. Pour poursuivre dans la même voie, nous devons être prêts et bien positionnés pour non seulement réagir, mais aussi nous adapter d'urgence à l'évolution des risques. »

- Peter Routledge, surintendant

Le BSIF réglemente plus de 400 institutions financières et quelque 1 200 régimes de retraite.

Le BSIF surveille les vulnérabilités systémiques comme l'endettement des ménages et le déséquilibre important des actifs sur le marché de l'habitation, qui comptent parmi les principaux risques pour les institutions financières fédérales.

Le plan stratégique s'articule autour de six grands axes de transformation : culture; risque, stratégie et gouvernance; rapprochement des principaux acteurs; innovation en matière de politiques; cadre de surveillance; et gestion et analytique des données.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et quelque 1 200 régimes de retraite pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

