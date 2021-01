Opérations de déneigement - La Ville de Montréal déclenche sa première opération de chargement complet de la saison 2020-2021

MONTRÉAL, le 2 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable des services aux citoyens, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers ainsi que de l'environnement et du développement durable, Jean-François Parenteau, annoncent le début des opérations de chargement de la neige à compter de dimanche le 3 janvier, à 7 h. Près de 13 cm sont tombés depuis hier soir, s'ajoutant à la neige déjà reçue, pour un total d'un peu plus de 20 cm. Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés. Les opérations d'épandage et de déblaiement sont présentement en cours et se poursuivront aussi longtemps que nécessaire afin d'assurer la sécurité des déplacements.

« Nous sommes prêts pour cette opération, et tout est en place pour qu'elle se déroule rondement, dans le respect des règles sanitaires afin de protéger nos employés et d'offrir le meilleur niveau de service possible aux citoyens. Notre priorité est d'assurer la sécurité et faciliter les déplacements de tous les usagers. J'invite piétons, cyclistes et automobilistes à faire preuve de prudence et à planifier leurs déplacements afin de favoriser le déroulement des opérations. Tout le monde a son rôle à jouer », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Tous les arrondissements sont à pied d'œuvre pour offrir un service de chargement de la neige efficace. Nous savons qu'une grande partie de la population est en vacances ou en télétravail; nous portons donc une attention particulière à la gestion du stationnement afin de faciliter la vie des citoyennes et des citoyens. Mais comme toujours, la collaboration de tous est essentielle. J'invite les Montréalais et les Montréalaises à participer aux efforts en respectant la signalisation sur rue », a rappelé le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Dès demain, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal.

La Ville de Montréal a bonifié l'offre de stationnement gratuits pendant les périodes de chargement. Plus de 3 000 places ont été ajoutées pour un total de 8 400 espaces de stationnement offerts gratuitement pendant le chargement. Les places disponibles sont affichées sur la carte des opérations de déneigement.

Bien informés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, il est possible de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée ainsi qu'une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, hôpitaux et arrêts d'autobus ou un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Ligne médias, [email protected]