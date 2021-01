Opérations de déneigement - L'ajout de barres latérales aux camions de déneigement progresse à Montréal

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif, ont fait le point sur les opérations de déneigement qui ont été réalisées depuis le début de la saison hivernale et sur l'installation des barres latérales sur les camions de déneigement appartenant aux entrepreneurs privés.

À la demande de l'administration, la Ville de Montréal ajoute dorénavant, à tous les nouveaux appels d'offres en déneigement, une clause qui oblige les entrepreneurs à munir leurs camions de dispositifs de protection latérale.

Ainsi, cette année, des contrats accordés dans six arrondissements (Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Saint-Léonard, Anjou et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) stipulent que les camions des entrepreneurs doivent être équipés de dispositifs de protection latérale.

Ces contrats concernent près de 290 camions, qui doivent maintenant être dotés de barres latérales, sur un total de 1440 camions de déneigement privés sur le territoire montréalais. Ceci s'ajoute aux 980 camions de la Ville de Montréal qui sont déjà équipés de barres latérales.

« Nous sommes fiers de la réponse positive offerte par les compagnies de déneigement et nous les en remercions. En incluant les contrats accordés pour cet hiver et les camions de la Ville déjà dotés de protections latérales, nous en sommes maintenant à 52 % de l'ensemble des camions de déneigement qui doivent maintenant être équipés de barres latérales. Cette nouvelle exigence est une innovation majeure qui place Montréal à l'avant-garde en matière de protection des piétons et des cyclistes, en conformité avec nos engagements envers Vision Zéro », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le point sur le chargement

Jean-François Parenteau a profité de l'occasion pour faire le point sur les deux opérations de chargement de la neige réalisées depuis le début de l'hiver. Malgré les contraintes liées au télétravail et au couvre-feu, les deux opérations de chargement de la neige ont été réalisées dans les temps, en quatre jours en moyenne. Une légère baisse du nombre de remorquages a même été enregistrée.

« Je remercie la population pour sa collaboration. Les citoyennes et citoyens respectent en majorité la signalisation, ce qui facilite le travail de nos équipes. Je les invite à continuer de participer aux efforts. Nous continuons pour notre part de rester à l'affût des développements quant aux mesures sanitaires en place. Soyez assurés que nous continuerons d'adapter nos opérations et que nous maintiendrons nos mesures pour faciliter la tâche aux Montréalaises et Montréalais », a conclu Jean-François Parenteau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Directeur des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221