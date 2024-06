Opération Bordure - La Protection de la faune du Québec met fin à d'importantes activités de braconnage dans les régions de la Montérégie et de la Gaspésie

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Grâce à l'opération Bordure qui a été menée par la Protection de la faune du Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce avoir démantelé ce matin un important réseau de braconnage qui sévissait dans des municipalités de la Montérégie et de la Gaspésie.

L'opération Bordure s'est déroulée après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens. Les pratiques illégales du réseau démantelé impliquent actuellement 18 individus, ce qui a nécessité la participation de plus d'une trentaine d'agents de protection de la faune. Il s'agit d'une opération anti-braconnage portant principalement sur :

La vente de gibier;

La possession illégale de viande de cerf;

La chasse sans permis au cerf de virginie;

La chasse de nuit;

La possession d'une arme à feu chargée dans un véhicule;

La possession d'engins de pêche prohibés;

La pêche en temps prohibé ;

La possession illégale de poissons;

La pêche avec engins prohibés.

S'ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d'amendes pouvant totaliser 235 000 dollars. Jusqu'à présent, deux perquisitions ont été effectuées et ont permis de saisir une seine à poissons, 11 kg de viande de cerf de virginie et du poisson.

L'enquête étant toujours en cours, ces informations sont préliminaires et pourraient varier au cours des prochains jours en fonction des nouvelles preuves recueillies.

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Rappels à la population

La limite de possession de poissons ou de gros gibiers varie d'une espèce à l'autre et peut également dépendre de la zone de chasse ou de pêche, car elle est tributaire des populations présentes aux différents endroits du Québec.

Il est primordial de vérifier les limites permises pour les espèces qu'on prélève dans la zone de pêche et de chasse où l'on effectue son prélèvement.

Les cas de braconnage qui découlent de comportements volontaires ou irresponsables de la part des chasseurs font l'objet d'enquêtes par les agents de protection de la faune et sont traités comme le prévoit la loi.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs