Opération 1er juillet - Montréal continue de soutenir les ménages montréalais vulnérables

MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - À deux mois de la période des déménagements, la Ville de Montréal annonce le déploiement d'une campagne d'information afin de soutenir les ménages montréalais vulnérables dans leurs recherches de logements. Cette campagne, lancée sur les réseaux sociaux de la Ville ainsi que sur montreal.ca et diffusée sur les ondes de plusieurs stations de radios, détaille les mesures d'accompagnement mises en place par la Ville et ses partenaires pour soutenir les Montréalaises et les Montréalais dans le besoin, telles que de l'aide au relogement, de l'hébergement et de l'entreposage temporaire.

Veillant activement au bon fonctionnement de l'Opération 1er juillet, la Ville a mobilisé les équipes de son Service de l'habitation, de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), des arrondissements et du 311 pour soutenir dignement la population dans le besoin. À cet effet, la Ville souhaite rappeler que le 311 est la porte d'entrée principale vers laquelle les citoyennes et les citoyens peuvent se tourner pour poser leurs questions et être dirigés vers les ressources adéquates.

« Le message que nous lançons aujourd'hui, c'est que tout est en place pour soutenir la population durant la période des déménagements. Nous sommes prêts à passer à l'action et à redéployer le système efficace que nous avons créé avec nos partenaires pour aider les ménages locataires dans le besoin qui sont à la recherche d'un logement ou d'un hébergement. Encore une fois cette année, nous serons très présents sur le terrain pour répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais. Notre administration a pris des engagements fermes pour affronter la crise de l'abordabilité dans la métropole. Nous travaillons sans relâche à trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous les types de ménages. À l'heure de la crise du logement et de la flambée immobilière dans la métropole, les besoins sont immenses et il y a urgence d'agir. Notre administration va continuer de soutenir les personnes les plus vulnérables et s'assurera de ne laisser personne dans le tourment », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Outillé pour affronter un fort volume de demandes

Grâce à une collaboration de tous les instants avec ses partenaires, la Ville rappelle qu'elle a la capacité d'accompagner et d'héberger temporairement les ménages en situation précaire qui doivent se reloger. En 2022, la Ville a soutenu plus de 900 ménages dans la recherche d'un nouveau toit.

Comme chaque année, Montréal a mandaté le Service de référence de l'OMHM afin de soutenir les ménages vulnérables, que ce soit pour chercher un logement ou pour offrir de l'hébergement ou de l'entreposage temporaire. L'aide est offerte aux ménages à faible revenu qui ont perdu leur logement ou qui sont sur le point de le perdre. Notons que les personnes à la recherche d'un logement peuvent consulter l'outil créé par l'Office municipal d'habitation de Montréal, qui permet d'effectuer des recherches par nombre de pièces et selon son budget, à l'aide des sites de recherches les plus utilisés.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]