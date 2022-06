Opération 1er juillet - La Ville de Montréal prête à soutenir les ménages montréalais

MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période des déménagements, la Ville de Montréal rappelle qu'elle est prête à offrir de nombreux services en soutien aux ménages vulnérables ayant perdu leur logement et qui n'auront pu se reloger au 1er juillet. Comme elle l'a fait dans les dernières années, la Ville a travaillé avec ses partenaires pour mettre en place une série de mesures qui permettront d'accompagner les Montréalaises et les Montréalais dans le besoin, tels que de l'aide au relogement, de l'hébergement et de l'entreposage temporaire.

Veillant activement au bon fonctionnement de l'Opération 1er juillet, la Ville a mobilisé les équipes de son Service de l'habitation, de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), des arrondissements et du 311 pour soutenir dignement la population dans le besoin. À cet effet, la Ville souhaite rappeler que le 311 est la porte d'entrée principale vers laquelle les citoyennes et les citoyens doivent se tourner pour poser leurs questions et être référés aux ressources adéquates.

« Nous avons mis en place un système efficace pour aider les ménages locataires dans le besoin qui sont à la recherche d'un logement ou d'un hébergement. Grâce à notre leadership, aux fonds exceptionnels que nous avons accordés à l'Opération 1er juillet année après année, et à notre capacité de rassembler l'ensemble des acteurs aujourd'hui présents autour de la table, nous réussissons à venir en aide aux ménages montréalais. Nous sommes mobilisés sur le terrain, à l'écoute des besoins de la population, avec tous nos partenaires, depuis plusieurs mois déjà. Tout est en place pour soutenir les Montréalaises et les Montréalais à l'aube du 1er juillet », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« L'équipe du Service de référence est à l'œuvre depuis déjà plusieurs semaines afin d'accompagner la population montréalaise à risque de se retrouver sans logement à l'approche du 1er juillet. Grâce aux ressources mises à notre disposition et à la collaboration de tous les partenaires, nous nous assurerons que personne ne se retrouve à la rue. Les gens inquiets sont invités à contacter le 311 », affirme Vincent Brossard, directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer à l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Un investissement au Service de référence de l'OMHM

Depuis 2019, la Ville a investi en contribution plus de 7,6 M$ auxquels s'ajouteront 3,54 M$ en 2022 au Service de référence de l'OMHM, qui a été mandaté afin de soutenir les ménages vulnérables. Cette entente de service, disponible à l'année, offre un soutien téléphonique, une aide à la recherche de logements et un accompagnement lors des visites de logements. Cette aide financière joue un rôle crucial afin de gérer la demande.

Par ailleurs, rappelons que, depuis 2020, un comité de partenaires formé d'acteurs publics et communautaires ainsi que de représentants de propriétaires et de locataires, a été mis sur pied pour développer des solutions concertées et assurer une réponse en temps réel aux besoins des ménages montréalais.

Capacité de gérer la demande

Grâce à une collaboration de tous les instants avec le Service de référence de l'OMHM et ses partenaires, via l'Opération 1er juillet, la Ville de Montréal a la capacité d'appuyer activement les ménages en situation précaire qui sont à la recherche de logement. Tous les ménages sont accompagnés avec assiduité dans la recherche d'un nouveau toit et il importe pour la Ville que personne ne soit laissé pour compte.

Notons que les personnes avec des besoins plus spécifiques (ex. : itinérance, nouveaux arrivants) ou celles qui ne sont pas admissibles aux services de l'OMHM sont dirigées vers d'autres ressources. La Ville travaille étroitement avec ses partenaires à cet effet, en particulier avec l'équipe du 211 Grand Montréal, qui est en mesure de diriger la population vers différents organismes sociaux et communautaires dans plus de 200 langues.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]